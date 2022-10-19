الرابطة الأولى: فك الارتباط بين أولمبيك سيدي بوزيد والمدرب وليد الشتاوي


Publié le Mercredi 19 Octobre 2022 - 12:16قراءة: 0 د, 44 ث
      
أعلن أولمبيك سيدي بوزيد العائد هذا الموسم لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم عن فك الارتباط بالتراضي مع مدرب فريق الاكابر وليد الشتاوي .
وأفاد أولمبيك سيدي بوزيد ، "أنّ الهيئة المديرة لأولمبيك سيدي بوزيد قررت إثر اجتماعها اليوم الإربعاء انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب وليد الشتاوي بالتراضي بين الطرفين" .


ويأتي فك الارتباط بين الطرفين بعد مضي جولتين فقط من انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى، حقق خلالها أولمبيك سيدي بوزيد انتصارا أمام مستقبل الرجيش بنتيجة 1 -0 في الجولة الثانية، مقابل هزيمة في الجولة الافتتاحية أمام اتحاد بن قردان بنتيجة 1 - 0.
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وكانت الهيئة المديرة لأولمبيك سيدي بوزيد تعاقدت في جويلية الماضي مع المدرب وليد الشتاوي ليقود الفريق في الموسم الجديد 2022 - 2023.

تجدر الاشارة أنّ وليد الشتاوي كان قد أشرف سابقا على تدريب عدة اندية منها الملعب القابسي و اتحاد تطاوين في تونس، والقادسية و الخليج في بطولة الدرجة الممتازة السعودية.

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