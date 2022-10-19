الرابطة الأولى: فك الارتباط بين أولمبيك سيدي بوزيد والمدرب وليد الشتاوي

أعلن أولمبيك سيدي بوزيد العائد هذا الموسم لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم عن فك الارتباط بالتراضي مع مدرب فريق الاكابر وليد الشتاوي .

وأفاد أولمبيك سيدي بوزيد ، "أنّ الهيئة المديرة لأولمبيك سيدي بوزيد قررت إثر اجتماعها اليوم الإربعاء انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب وليد الشتاوي بالتراضي بين الطرفين" .



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ويأتي فك الارتباط بين الطرفين بعد مضي جولتين فقط من انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى، حقق خلالها أولمبيك سيدي بوزيد انتصارا أمام مستقبل الرجيش بنتيجة 1 -0 في الجولة الثانية، مقابل هزيمة في الجولة الافتتاحية أمام اتحاد بن قردان بنتيجة 1 - 0.وكانت الهيئة المديرة لأولمبيك سيدي بوزيد تعاقدت في جويلية الماضي مع المدرب وليد الشتاوي ليقود الفريق في الموسم الجديد 2022 - 2023.تجدر الاشارة أنّ وليد الشتاوي كان قد أشرف سابقا على تدريب عدة اندية منها الملعب القابسي و اتحاد تطاوين في تونس، والقادسية و الخليج في بطولة الدرجة الممتازة السعودية.