رئيس هيئة الانتخابات: ايداع 304 ملفات ترشح للانتخابات التشريعية في اليوم الاول

أفاد رئيس هيئة العليا اللانتخابات فاروق بوعسكر، بأنه تم خلال امس الاثنين، اليوم الاول من فترة ايداع مطالب الترشح للانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022 ، تقديم 304 ملفات ترشح من بينها 25 ملفا لنساء، وذلك بجميع الهيئات الفرعية للانتخابات





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واعتبر بوعسكر في تصريح اعلامي عقب زيارة أدها اليوم الثلاثاء إلى المكتب الرئيسي لقبول الترشحات تونس 2 بقبة المنزه، أن حصيلة اليوم الاول تعد مؤشرا على تقديم عدد كبير من الترشحات خلال بقية فترة تقديم الترشحات وخاصة خلال اليومين الاخيرينواشار إلى امكانية تجاوز العدد المتوقع للترشحات ب1700 ترشح موضحا ان هذا العدد هو عدد المرشحين المفترضين المسجلين في دفاتر الهيئة، والذين يقومون بتجميع التزكيات.واضاف بوعسكر ان الهيئة تقوم بالتثبت من تزكية مرشح وحيد، وشروط التناصف في قائمة التزكيات بوجود 200 امرأة و100 من الشباب دون سن 35 سنة، مضيفا أن التثبت الحيني من توفر كافة هذه الشروط يتيح امكانية التعرف على النواقص سواء من حيث التزكيات او من حيث الوثائق المطلوبة، مذكرا أنه بحلول فترة البت في الملفات تبقى امكانية التدارك والاصلاح قائمة.واوضح في هذا السياق، انه الى حدود 14 اكتوبر تم تجميع 326 ألف تزكية، وهناك من المترشحين من استكمل شرط 400 تزكية وانطلق في ايداع ترشحه، في حين يواصل مترشحون اخرون تجميع التزكيات المطلوبة في انتظار ايداع ملفاتهم في الايام القادمة.وبخصوص زيارة التفقد التي أداها الى كل من المكتب الرئيسي لقبول الترشحات بقاعة التايكوندو بالمنزه والمكتب الرئيسي لقبول الترشحات تونس 2 بقبة المنزه، أفاد بوعسكر بأنها تأتي في إطار متابعة سير قبول ملفات الترشح للانتخابات التشريعية، مشيرا الى الحرص على التنظيم المحكم للتعاطي مع هذه الملفات، خاصة التثبت من مسألة التوقيت في تقديم التزكيات، والتعريف بالامضاء على 400 تزكية، وأن يكون المزكي من نفس الدائرة الانتخابية للمترشح.وفي رده على سؤال بخصوص القيام بتزكية اكثر من مرشح،قال بوعسكر أنه يتم اعتماد التزكية الاولى حسب تاريخ ايداع ملف الترشح ومطالبة المترشح الاخر بتغيير ذلك المزكي بمواطن اخر يتولى تزكيته حتى لا يحرم من حقه في الترشح.وحول امكانية توجه رئيس الجمهورية نحو تعديل المرسوم الانتخابي في شروط الترشح واعداد الملفات المتعلقة بها، استبعد رئيس هيئة الانتخابات حدوث أي تعديل خاصة ان الهيئة انطلقت في العملية الانتخابية بمقتضى قانون ساري المفعول وشرعت منذ يوم امس في قبول الترشحات.يشار الى ان فترة تقديم الترشحات انطلقت امس الاثنين 17 أكتوبر، وتتواصل الى غاية 24 أكتوبر الجاري، في حين تنطلق الحملة الانتخابية يوم 25 نوفمبر وتنتهي يوم 15 ديسمبر وفق الرزنامة التي ضبطتها هيئة الانتخابات.