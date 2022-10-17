الترجي الرياضي: راحة باسبوعين للاعب محمد بن علي

اعلن الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم الاثنين ان الظهير الايمن محمد بن علي سيركن الى راحة اجبارية لمدة اسبوعين على اثر الاصابة التي تعرض لها في مباراة يوم السبت الماضي امام بلاتو يونايتد النيجيري في اطار اياب الدور التمهيدي الثاني لكاس رابطة ابطال افريقيا والتي احتضنها ملعب المرحوم حمادي العقربي برادس.







واوضح الترجي الرياضي على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "ان الاصابة التي تعرض لها محمد بن علي عضلية تستوجب الراحة لمدة اسبوعين قبل ان يخضع اللاعب الى فحوصات مراقبة جديدة".



..



.

يذكر ان الترجي الرياضي قد ضمن التاهل الى دور المجموعات لكاس رابطة ابطال افريقيا ويتواجد في المستوى الاول بمعية الاهلي المصري و الرجاء و الوداد المغربيين خلال عملية قرعة توزيع المجموعات التي ستجرى خلال الشهر القادم بمقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم.





واوضح الترجي الرياضي على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "ان الاصابة التي تعرض لها محمد بن علي عضلية تستوجب الراحة لمدة اسبوعين قبل ان يخضع اللاعب الى فحوصات مراقبة جديدة".يذكر ان الترجي الرياضي قد ضمن التاهل الى دور المجموعات لكاس رابطة ابطال افريقيا ويتواجد في المستوى الاول بمعية الاهلي المصري و الرجاء و الوداد المغربيين خلال عملية قرعة توزيع المجموعات التي ستجرى خلال الشهر القادم بمقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم.