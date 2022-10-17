بن عروس: انطلاق اشغال تهيئة كنيسة "ماكسولا رادس" لتحويلها الى مركب ثقافي

انطلقت اليوم الاثنين اشغال اعادة تهيئة كنيسة "ماكسولا رادس"، لتحويلها الى مركب ثقافي متعدد الاختصاصات، وتجسيد حلم رواد متساكني المدينة منذ سنوات في المحافظة على معمار يعود تاريخ تشييده الى سنة 1911، ويعكس التعايش بين الديانتين الإسلامية والمسيحية خلال الحقبة الاستعمارية لسنوات عديدة.





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وافادت المهندسة المشرفة على الاشغال فاطمة الحناشي اليوم في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة انه سيتم الحفاظ على الخصائص الفنية والهندسية للمبنى ، الذي يقع في قلب المدينة ويمتد على مساحة 2170 متر مربع، لتتواصل اشغال ترميمه سنة كاملة باعتمادات تفوق 5 مليون دينار(5 مليارات).ومن جانبه اكد الكاتب العام لبلدية رادس فتحي الماجري في تصريح لوات الحرص على انجاز هذا المشروع الجهوي الممثل بالخصوص في دار ثقافة، ومكتبة عمومية، مشيرا الى ان دور البلدية سيقتصر على متابعة ومراقبة مدى الالتزام بالحفاظ على الخصائص المعمارية للمبنى وضبط البرنامج الوظيفي لهذا الفصاء الثقافي الجديد.يشار الى انه تم تسليم الكنيسة المسيحية برادس رسميا الى الدولة التونسية سنة 1964 وذاك بعد مغادرة الفرنسيين للمدينة.