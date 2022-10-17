متابعة - الشروع في قبول الترشحات لانتخابات مجلس نواب الشعب في الجهات

القصرين: إنطلاق عملية قبول الترشحات للانتخابات التشريعية المقبلة

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سيدي بوزيد: 20 شخصا يقدمون ترشحاتهم للانتخابات التشريعية الى حدود الساعة 11 صباحا

قابس: الشروع في قبول الترشحات لانتخابات مجلس نواب الشعب

توزر: انطلاق عمليات إيداع مطالب المترشحين للانتخابات التشريعية

المنستير: قبول 11 ملف ترشح للانتخابات التشريعية إلى غاية العاشرة صباحا

إنطلقت، اليوم الاثنين، في تمام الساعة الثامنة صباحا بالقاعة المغطاة في القصرين المدينة، عملية قبول الترشحات للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر المقبل بالدوائر الانتخابية الست بالجهة.وستتواصل مرحلة إيداع الترشحات إلى غاية يوم الاثنين 24 أكتوبر الجاري على الساعة السادسة مساء تليها مرحلة الطعون وفق رئيس الهيئة الفرعية للإنتخابات بالقصرين أمير ميزاوي .وأوضح ميزاوي في تصريح ل(وات) أن الهيئة الفرعية للانتخابات بالجهة ضبطت كافة استعداداتها البشرية واللوجستية في سبيل إنجاح هذه المرحلة، مبرزا في هذا الإطار أنه تم تجهيز القاعة المغطاة بكل وسائل العمل الضرورية وتسخير 50 عونا لقبول مطالب الترشحات مع تجنيد 28 عونا في سائر المعتمديات وفي مقر الهيئة الفرعية للإنتخابات لقبول التزكيات والتعريف بالامضاء وذلك الى غاية يوم 24 اكتوبر الجاري .وتسجل القاعة المغطاة بالجهة منذ انطلاق مرحلة قبول مطالب الترشح للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها إلى حد الآن توافد المترشحين من مختلف الدوائر الانتخابية لتقديم ترشحاتهم، مع العلم وان ملفّ الترشّح لإستحقاق يوم 17 ديسمبر المقبل يقضي بأن يتحصّل المترشّح وجوبا على قائمة إسمية للمُزكّين لترشّحه تضمّ 400 تزكية من الناخبين المُسجلين في الدائرة الإنتخابية المُترشّح عنها، نصفها من النساء ورُبعها على الاقلّ من الشباب دون سنّ ال35 عاما، على أن تكون إمضاءات المُزكّين مُعرّف بها لدى ضابط الحالة المدنية أو لدى أعوان الهيئة الفرعية للإنتخابات.وتنقسم ولاية القصرين إلى ست دوائر إنتخابية، تضم الدائرة الأولى معتمديتي القصرين الشمالية والزهور، والدائرة الثانية معتمديتي القصرين الجنوبية وحاسي الفريد والدائرة الثالثة معتمدية سبيطلة والدائرة الرابعة معتمديات سبيبة وجدليان والعيون والدائرة الخامسة معتمديات تالة وحيدرة و فوسانة، فيما تضم الدائرة السادسة معتمديتي فريانة و ماجل بلعباس.بلغ عدد الذين قدموا ترشحاتهم للهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد للترشح للانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها يوم 17 ديسمبر القادم، الى حدود الساعة 11 من صباح اليوم الاثنين، 20 شخصا، وفق رئيس الهيئة بوجمعة مشيوذكر مشي في تصريح ل"وات"، ان عدد التزكيات قد بلغ الى حدود يوم امس الاحد 26 الف تزكية ل102 من المترشحين المفترضين.يشار الى انه تم تخصيص القاعة الرياضية المغطاة، الشهيد محمد البراهمي بسيدي بوزيد، لقبول مطالب المترشحين للانتخابات التشريعية الخاصة بمختلف الدوائر الانتخابية بالولاية والتي ستتواصل الى غاية يوم 24 اكتوبر الجاري.يذكر ان عدد الدوائر الانتخابية يبلغ بسيدي بوزيد 6 دوائر وهي دائرة سيدي بوزيد الغربية والهيشرية ودائرة سيدي بوزيد الشرقية وسوق الجديد ودائرة الرقاب والسعيدة واولاد حفوز ودائرة جلمة وسبالة واولاد عسكر ودائرة بئر الحفي وسيدي علي بن عون ودائرة منزل بوزيان والمكناسي والمزونة.شرعت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بقابس، اليوم الاثنين، في قبول الترشحات لانتخابات مجلس نواب الشعب بمركزها الجهوي الذي قامت بتركيزه لهذا الغرض بدار الشباب محمد علي بقابس والذي وفرت فيه كل المستلزمات والعنصر البشري اللازم للقيام بهذه العملية في ظروف مناسبة.وقد أودع الى حدود الساعة ال11 صباحا، 11 مترشحا ومترشحة ملفات ترشحهم لانتخابات مجلس نواب الشعب وهو عدد مرشح للارتفاع، على ان يتم غلق عملية ايداع الترشحات يوم 24 اكتوبر على الساعة السادسة مساء.وتضم ولاية قابس، 05 دوائر انتخابية، يبلغ عدد المقاعد فيها 05 مقاعد (مقعد واحدا لكل دائرة انتخابية).يشار الى ان مجلس هيئة العليا المستقلة للانتخابات يبت في الترشحات في اجل اقصاه يوم 31 اكتوبر، ويتم تعليق قائمة المترشحين لعضوية مجلس النواب بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الاكتروني في اجل اقصاه يوم 1 نوفمبر، على ان تتولى الهيئة اعلام المشاركين فرديا بقرارتها في نفس اليوم، ويتم قبول مطالب انسحاب المترشحين لانتخابات اعضاء مجلس النواب في اجل اقصاه يوم 9 نوفمبر، وتتولى الهيئة الاعلان عن قائمات المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون في اجل لا يتجاوز يوم 21 نوفمبر.وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد صادقت يوم 20 سبتمبر 2022 على رزنامة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر القادم في الداخل، وأيام 15 و16 و17 ديسمبر بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج، وسيجري الإعلان عن النتائج الأوّلية ما بين 18 و20 ديسمبر، في حين سيكون الإعلان عن النتائجّ النهائية يوم 19 جانفي 2023، أي إثر الانتهاء من النظر في الطعون والبتّ فيها.انطلقت، صباح اليوم الاثنين بالقاعة المغطاة بتوزر، عملية إيداع مطالب المترشحين للانتخابات التشريعية (يوم 17 ديسمبر 2022 )، عن الدوائر الانتخابية الثلاث بولاية توزر وهي دائرة دقاش تمغزة حامة الجريد ودائرة نفطة وحزوة ودائرة توزر، على أن تتواصل العملية الى يوم 24 أكتوبر الجاري.وتم خلال النصف الأول من هذا اليوم قبول 10 مطالب لمترشحين، وفق ما افاد به عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بتوزر سفيان بوقرة "وات" والذي بين ان الترشحات توزعت الى 05 بدائرة توزر و03 بدائرة دقاش وحامة الجريد وتمغزة ومطلبين (02) عن دائرة نفطة وحزوة.انطلقت الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير، اليوم الاثنين، بالقاعة الرياضية مصطفى بن جنات في عملية قبول مطالب الترشح للانتخابات التشريعية 2022 التي تتواصل إلى غاية يوم 24 أكتوبر الجاري، وفق رئيس الهيئة بليغ قاسم.وبين ذات المصدر في تصريح ل"وات" ان الهيئة الفرعية بدأت منذ الساعة الثامنة صباحا في تقبل مطالب الترشح التي بلغ مجموعها إلى غاية الساعة العاشرة صباحا، 11 مطلب ترشحووقع توزيع أعوان الهيئة الفرعية حسب المهام الموكلة لهم والمتعلقة بالاستقبال والرقن والطباعة والمنظومة الإعلامية والسجلات والتثبت وتسليم وصولات ذكية، وبالتوازي ينظر مجلس المداولات في الوثائق الأصلية لتسهيل العملية بالنسبة للمترشحينوبيّن قاسم أنّ الفترة من 17 الى 24 أكتوبر مخصصة لقبول الترشحات وتصحيح ملف المترشح حيث يقع تسليم المترشح وصلا ذكيا ينص على الوثائق الناقصة ويمكنه من استكمال الوثائق إلى غاية تاريخ 24 أكتوبر الجاري.وعند انطلاق آجال البت التي تتواصل من 24 أكتوبر إلى غاية 31 أكتوبر الجاري، يقع النظر في الملف ويمكن للمترشح بطلب من مجلس مداولات الهيئة الفرعية للانتخابات، وفي حال وجود وثائق يمكن تصحيحها، أن يقوم بذلك في ظرف 48 ساعة، الا ان استكمال الوثائق يصبح خلال هذه الفترة غير ممكن، حسب رئيس الهيئة الفرعية.انطلقت العملية، وفق نفس المصدر بسلاسة بعد قيام الهيئة بتهيئة القاعة الرياضية المغطاة وتجهيزها بشبكة الانترنت، الى جانب حضور الملاحظين والصحفيين المحليين وتمكين المترشحين ومرافقيهم من فضاء للانتظار، فضلا عن تخصيص نحو 30 عونا مكلفا بقبول المطالب وتقديم التوضيحات الضرورية موزعين الى 05 أعوان بكل دائرة الى جانب أعوان الاستقبال والتوجيه ورئيس وادارة الهيئة.