جائزة كتارا للرواية العربية في دورتها الثامنة : تتويج التونسيين نبيهة العيسي وعماد دبوسي

أعلنت جائزة كتارا للرواية العربية خلال حفل أقيم أمس الجمعة بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في باريس، في إطار فعاليات الأسبوع العالمي للرواية، عن قائمة الفائزين بدورتها الثامنة، ومن بينهم الروائية التونسية نبيهة العيسي والكاتب عماد دبوسي.

وتنافس على جوائز الدورة الثامنة التي تبلغ قيمتها الجملية 345 ألف دولار 1483 عملا توزعت على 5 فئات.



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وفازت نبيهة العيسي بالجائزة في فئة الرواية العربية المنشورة عن روايتها "أحلام متقاطعة" الصادرة عن دار زينب للنشر. كما فاز في هذه الفئة أيضا كل من الكاتب الجزائري عز الدين جلاوجي عن رواية "عناق الأفاعي"، والعمانية بشرى خلفان عن رواية "دلشاد.. سيرة الجوع والشبع".وهذا التتويج هو الثاني لنبيهة العيسى مع دار زينب للنشر، حيث كانت روايتها الأولى "مرايا الغياب" الصادرة عن الدار نفسها توجت بجائزة الكومار الذهبي للرواية التونسية سنة 2016. ونبيهة العيسى، وفق تقديم بيت الرواية لها، هي من مواليد 25 جويلية 1972 بمدينة نابل ، متحصلة على الأستاذية من كلية الآداب بسوسة وهي أستاذة أولى فوق الرتبة في اللغة العربية، وعضوة في اتحاد الكتاب التونسيين، وفي جمعية المبدعات العربيات. وقد نشرت لها بعض الدراسات النقدية في مجلة "الحياة الثقافية" ومجلة "المسار". تحمل في رصيدها مجموعتين قصصيتين هما "لو يتكلم الصمت" عن دار البراق 2012 و"إيقاع الحياة" عن دار رسلان 2015 ، علاوة على روايتها الأولى "مرايا الغياب".وفي فئة روايات الفتيان حاز الجائزة كل من عماد دبوسي عن روايته "المدن المخفية" وعبد اللطيف النيلة من المغرب عن رواية "الرحلة العجيبة إلى الحمراء" ومحمد عاشور هاشم من مصر عن رواية "حروب صغيرة".وفي فئة الروايات العربية غير المنشورة، فاز كل من عبد القادر مضوي من السودان عن روايته "بحر وحنين" والسوريان ملك اليمامة القاري عن "أرامل السكر" ونور الدين الهاشمي عن "البرج".أما في فئة البحث والدراسات النقدية، فقد فاز ثلاثة باحثين من المغرب وهم سعيد يقطين عن دراسة "السرديات التطبيقية.. قراءات في سردية الرواية العربية" وسعيد الفلاق عن دراسة "السرديات من النظرية البنيوية إلى المقاربة الثقافية" وعبد المجيد نوسي عن دراسة "النص المركب: دراسة في أنساق النص الروائي العربي المعاصر".وآلت الجائزة المخصصة لفئة الرواية القطرية، لأحمد عبد الملك عن رواية "دخان.. مذكرات دبلوماسي سابق" الصادرة عن دار بلاتنيوم بوك للنشر والتوزيع.وتجدر الإشارة إلى أن كل الروايات الفائزة ستحظى بالترجمة إلى الفرنسية والانقليزية. علما أن الدورة الفارطة سجلت فوز رواية "الاشتياق إلى الجارة" للكاتب الحبيب السالمي في صنف الرواية العربية المنشورة، وتتويج وليد بن أحمد عن روايته "القرداش" في صنف الروايات غير المنشورة.