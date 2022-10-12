مدير عام شركة "عجيل": شاحنات توزيع المحروقات بدأت في نقل الوقود للمحطات والتزود بالبنزين سيعود مساء اليوم بشكل عادي


Publié le Mercredi 12 Octobre 2022 - 20:13 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل" خالد بتين أن التزود بالبنزين سيستأنف مساء اليوم الأربعاء، بعدما شرعت شاحنات توزيع المحروقات في نقل الوقود إلى المحطات.
وقال ل(وات) "هذا سيغير المعادلة لأن جميع محطات بيع البنزين ستتزود هذا المساء بالبنزين دون استثناء".


وأرجع خالد بتين الاضطراب الحاصل في التزود بالمحروقات إلى التأخير الحاصل في إفراغ حمولة المحروقات القادمة مؤخرا إلى ميناء بنزرت، ما أخر عمليات تزود شركات توزيع المحروقات بالبنزين.
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وأكد أن شركة "عجيل" استطاعت تأمين تزويد السائقين بالبنزين بفضل ما بقي لديها من مخزون في منطقة حلق الوادي.

وشدد على ضرورة إعادة تكوين المخزون الاستراتيجي الذي يضمن تزويد السوق لفترة تصل إلى 60 يوما.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 254682

Goldabdo  (Tunisia)  |Mercredi 12 Octobre 2022 à 20h 28m |           
البلاد يمشيو فيها كانها حانوت متاع حماص.



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