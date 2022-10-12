افتتاح الدورة الرابعة عشر للصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا "سيات 2022"

افتتحت،الاربعاء، بقصر المعارض بالكرم، الدورة الرابعة عشر للصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا "سيات 2022" تحت شعار "استثمار ذكي من اجل التنمية المستدامة"، وذلك تحت اشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بحضور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة الفلاحة والطاقة والمناجم.





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ويشكل الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا "سيات 2022"، الذي ينتظم من 12 الى 15 اكتوبر الجاري، بحسب القائمين عليه، فرصة للفلاحين والمجهزين البحريين ورجال الاعمال والمزودين واصحاب التقنيات والبحث العلمي الفلاحي، لتباحث حول الطرق الكفيلة بتطوير اساليب العمل والانتاج وتنمية العلاقات الاقتصادية وتطوير الشراكة في عديد المجالات.كما يتيح الصالون الذي ينتظم كل سنتين، من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية،لزائريه فرصة التعرف على المجالات الحديثة للاستثمار والفرص المتوفرة لترويج المنتجات الفلاحية والمساهمة في تطوير تصديرها.وافادت المديرة العامة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية انجي الدقي حنيني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان الصالون سيسجل مشاركة اكثر من 200 عارض في دورته الحالية، ويستهدف بالاساس المؤسسات الناشئة وسيقع على كامل ايام المعرض تنظيم مسابقة حول الحلول المبتكرة للقطاع الفلاحي بمشاركة 15 مؤسسة ناشئة.واضافت حنيني في ذات السياق، ان الصالون يتضمن فضاءات لعرض اخر ابتكارات التكنولوجيا ذات العلاقة بالفلاحة ومستجدّات البحث العلمي الفلاحي وافكار المشاريع المجددة، وسيقع تنظيم يوم شراكة بحضور سبع وفود اجنبية قصد بعث مشاريع أو ربط علاقات تجارية أو إبرام عقود إنتاج، وعقد منتدى دولي حول الاستثمار المسؤول اضافة الى تنظيم مناظرة وطنية للحلول المبتكرة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيالقطاع الفلاحيGREEN'TIC 2022.واعتبرت ان الغاية من تنظيم المسابقة تبني الحلول المقترحة من قبل المؤسسات الناشئة حول الابتكار في القطاع الفلاحي، لمزيد تحفيز اصحاب الشهائد العليا في القطاع الفلاحي والعمل تحسين جاذبية القطاع.وبخصوص الاستثمارات الفلاحية، ذكرت المديرة العامة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، بانه تمت المصادقة على اكثر من 400 مليون دينار منذ بداية السنة ، وبتطور بنسبة 30 بالمائة، متوقعة الوصول الى ما قيمته 600 مليون دينار نهاية موفى السنة الجارية.