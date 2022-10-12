إنقاذ 72 مهاجرا من الغرق وإحباط أربع عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة (المتحدث باسم الحرس)


Publié le Mercredi 12 Octobre 2022 - 16:39 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تمكنت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالشمال والوسط والساحل، ليلة البارحة، من إحباط أربع عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 72 مهاجرا غير نظامي، بينهم 30 شخصا من جنسيات بلدان جنوب الصحراء، وفق ما أكده المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي.



وذكر الجبابلي ،على صفحته الرسمية اليوم الأربعاء، أن وحدات تابعة لمنطقة الحرس الوطني بنابل تمكنت، أمس الثلاثاء، من ضبط 12 شخصا من جنسيات بلدان جنوب الصحراء كانوا بصدد التحضير للقيام بعملية اجتياز للحدود البحرية خلسة
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وأضاف أنه تم الاحتفاظ بربان مركب من قبل مركز الحرس البحري بصيادة بعد أن تم إلقاء القبض على ثلاثة وسطاء والتعرف عليه من قبلهم، مشيرا إلى أنهم صرحوا بأنهم كانوا سيستغلون مركبه للقيام بعملية اجتياز للحدود البحرية خلسة

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