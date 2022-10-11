بنزرت: استكمال انجاز مشروع مستوصف وادي الرومين بمنزل عبد الرحما ن بكلفة 460 ألف دينار

تعززت المنصة اللوجستية للفضاءات الصحية والطبية بولاية بنزرت، باستكمال انجاز مشروع مستوصف وادي الرومين بمنزل عبد الرحمان من معتمدية منزل جميل، حيث تم اليوم الثلاثاء الاستلام الوقتي للمشروع.





..



.

وقال معتمد منزل جميل محمد بن جدو في تصريح اعلامي بالمناسبة ان هذا الإنجاز الصحي الجديد يندرج ضمن برنامج التنمية المندمجة بمعتمدية منزل جميل، بكلفة مالية توازي 460 الف دينار، وهو يضم اربع قاعات تمريض وغرفة طبيب وغرفة قابلة وقاعة استقبال وصيدلية بالاضافة الى الوحدات صحية، واكد أهمية الفضاء الصحي الجديد بالمنطقة في الرفع من مستوى الخدمات الطبية الموجهة للمواطنين من متساكني المنطقة وما جاورها.من جانبه، أشار المنسق الجهوي لبرنامج التنمية المندمجة نجيب الدخلي الى انه سيتم في ذات البرنامج توفير 25 الف دينار لتجهيز الفضاء باقتناء مجموعة من التجهيزات الصحية علاوة على بقية التجهيزات التي ستوفرها وزارة الصحة عن طريق الادارة الجهوية للصحة ببنزرت والاطار البشري.ولاحظ ان برنامج التنمية المندمجة بالجهة يضم انجاز 4 مشاريع صحية انجز منها الى جانب مستوصف وادي الرومين ، مستوف بوجرير بمعتمدية غزالة بكلفة مالية تناهز 300 الف دينار، ويجري استكمال انجاز مشروع مركز رعاية الام والطفل بمعتمدية العالية بكلفة 700 الف دينار، حيث قاربت الاشغال على الانتهاء بينما يتم العمل على إتمام الإجراءات الضرورية لاعلان طلب العروض الخاص بمشروع انجاز مركز صحة أساسية بالشلاغمية من معتمدية منزل بورقيبة بكلفة مالية تعادل 300 الف دينار .يشار الى ان موكب الاستلام الوقتي للمشروع حضره معتمد منزل جميل محمد بن جدو، علاوة على رئيسة البلدية مروى الدريدي وبقية ممثلي الإدارات والمصالح الفنية والإدارية المعنية ومن مصالح التجهيز والمنسق الجهوي لبرنامج التنمية المندمجة نجيب الدخلي ورئيس المشروع رضا العرفاوي والمقاولات المكلفة وعمدة المكان .