الكاف: هطول أمطار غزيرة على ساقية سيدي يوسف وتدخلات لشفط المياه وإعادة حركة المرور إلى سالف نشاطها


Publié le Mardi 11 Octobre 2022 - 09:48 قراءة: 0 د, 38 ث
      
شهدت بعض مناطق ولاية الكاف الليلة الماضية، تساقط كميات كبيرة من الأمطار مصحوبة بالبرد، بما تسبب في دخول المياه إلى عدة منازل بمدينة ساقية سيدي يوسف وسقوط جزء من صور المدينة وتضرر بعض الأشجار المثمرة والخضروات، وفق ما افاد به مساعد رئيس بلدية الساقية سمير الطيبي "وات".


واوضح المصدر ذاته أن مصالح الحماية المدنية تدخلت لشفط المياه من أحد المنازل، فيما تدخلت مصالح البلدية لإزالة الاتربة واعادة حركة المرور إلى سالف نشاطها، وسارع المواطنون الذين تسربت المياه إلى داخل منازلهم، بشفطها بأنفسهم حتى لا تلحق مزيدا من الاضرارا.

وفي سياق متصل، أفادت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف في تصريح ل"وات" أن كميات الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على ساقية سيدي يوسف بلغت 36 فاصل 5 مم بينما كانت باقي الكميات التى نزلت على بعض المناطق لاخرى متوسطة

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