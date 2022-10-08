رابطة الأبطال الافريقية: الترجي من أجل العودة بنتيجة ايجابية من نيجيريا والاتحاد المنستيري في مهمة صعبة أمام الأهلي المصري

يلاقي الترجي الرياضي التونسي فريق بلاتو يونايتد النيجيري يوم غد الأحد في ملعب "امكو ابيولا " بمدينة ابوجا النيجيرية ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمنافسات مسابقة رابطة الأبطال الافريقية فيما يستقبل الاتحاد الرياضي المنستيري ضيفه الأهلي المصري بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير





..



.

ويسعى الترجي التونسي الى تحقيق نتيجة ايجابية، أقلها العودة بالتعادل، حتى تكون مباراة الاياب المقررة الأسبوع القادم ميسرة وينطلق فيها الأحمر والأصفر بأوفر الحظوظ لبلوغ مرحلة المجموعات والذهاب بعيدا في المسابقة القارية، وذلك تزامنا مع عودة جماهير فريق باب سويقة إلى المدرجات، بعد العقوبة التي سلطت عليه في الموسم الماضي من قبل الاتحاد الإفريقي والتي حرمت أحباءه، من مساندة فريقهم في مقابلتي التصفيات مع شباب بلوزداد ونادي وفاق سطيف الجزائريين.وينتظر أن يخوض ابناء المدرب نبيل معلول المباراة بحثا عن التهديف خارج الديار في مهمة ليست يسيرة اما منافس صاحب ثاني أقوى خط هجوم في البطولة النيجيرية ، بعد فريق ريفرز يونياتد.ولئن يعد الجانب البدني من أبرز الهواجس التي تؤرق اللاطار الفني لأبناء باب سويقة بسبب تأخر موعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، فانّ ذلك لن يمنع الفريق من تقديم مباراة تليق بسمعة ممثل كرة القدم التونسية واستغلال عنصر الخبرة، خصوصا وأنّ الفريق يملك زادا بشريا ثريا خاض عديد المباريات الودية استعدادا لمغامرته الافريقية آخرها الأحد الماضي أمام الاتحاد الرياضي المنستيري ( 1 - 1 ).وقد اختار المدرب نبيل معلول قائمة لاعبين للمشاركة في رحلة ابوجا تضم معز بن شريفية - صدقي الدبشي - حمزة الغانمي، في حراسة المرمى، و محمد بن علي - رائد الفادع - أمين بن حميدة - حسام دقدوق - محمد أمين توجاي - هاني عمامو - بلال شبار، في خط الدفاع، و فوسيني كوليبالي - غيلان الشعلالي - غيث الوهابي - مالك المهري - معتز الزدام - صابر بوغرين، في خط الوسط، و أنيس البدري - حمدو الهوني - حمد فيصل أبورزيق شرارة - فاروق الميموني - محمد علي بن حمودة - رياض بن عياد - عزيز عبيد، في خط الهجوم.وسيدير مباراة بلاتو يونايتد النيجيري والترجي الرياضي التونسي الحكم الغاني دانيال لاريا بمساعدة مواطنيه باتريك بابالا وكواسي بروبي والحكم الرابع اداري ابدول.من ناحية أخرى سيكون الاتحاد الرياضي المنستيري المشارك لاول مرة في مسابقة الابطال الافريقية على موعد صعب مع الأهلي المصري صاحب الرقم القياسي في التتويج بأمجد الكؤوس الافريقية برصيد 10 ألقاب.وسيعوّل الاطار الفني لفريق عاصمة الرباط بقيادة المدرب الصربي داركو نوفيتش على الجاهزية البدنية والمعنويات المرتفعة التي ظهر بها جلّ اللاعبين خصوصا بعد تمكنهم من الفوز على الجيش الرواندي في اياب الدور التمهيدي الأول بنتيجة 3 - 0 وذلك بعد تأخرهم في الذهاب بنتيجة 1 - 0.ولئن تبدو مهمة الاتحاديين صعبة على الورق في بلوغ مرحلة المجموعات باعتبار خبرة الفريق المصري فان الضيف يقبل على المغامرة الجديدة بمدرب جديد لسويسري مارسال كولر لم يمض على مباشرته لعمله سوى 5 اسابيع كما يبدو ان زملاء التونسي علي معلول ليسوا على افضل وجه من ناحية الاعداد البدني وتنقصهم المنافسات بعد ختام موسم رياضي خرج منه النادي بلا القاب .ويسعى زملاء لاعب الاتحاد المنستيري زياد العلوي الى تقديم مباراة قوية يمتزج فيها الأداء بالنتيجة مدفوعين بتشجيع الأحباء الذين سيتوافدون بأعداد غفيرة على ملعب مصطفى بن جنات.ويذكر ان هيئة الاتحاد الرياضي المنستيري حثت الجماهير بالمناسبة على الالتزام بالروح الرياضية و الإبتعاد عن رمي المقذوفات و اجتناب إشعال الشماريخ تجنبا لعقوبات الاتحاد الإفريقي .ومن جهته كان الأهلي قد وصل الى مطار المنستير مساء الخميس وواصل تحضيراته بمركب القنطاوي بسوسة. و قد استعد لمباراته مع الاتحاد المنستيري من خلال تربص استمر لمدة أسبوعين في القاهرة وحرص خلاله مدربه السويسري مارسال كولر ان تجري التدريبات بعيد عن اعين الاحباء والاعلام . وخاض الفريق خلال التربص ثلاث مباريات ودية مع بتروجت (5-1) و أسوان (2-1) فيما تعادل مع طلائع الجيش (0-0) في ختام الوديات.وعزز النادي الاهلي خطه الامامي بالبرازيلي برونو سافيو القادم من البطولة البوليفية فضلا عن لاعب خط الوسط المصري شادي حسين لاعب "سراميكا كيليوباترا " المصري.وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد عين الحكم الزامبي جاني سيكازوي، لادارة المباراة وسيساعده الأنغولي جيرسون دوس سانتوس، والموزمبيقي أرسينيو شادريكيو بينما سيكون الحكم الرابع الزامبي أيودريك نيكولي.