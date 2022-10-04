سوسة: زيادة ملحوظة في المؤشرات السياحية خلال التسعة اشهر الماضية

افاد المندوب الجهوي للسياحة بسوسة توفيق القايد بان المؤشرات السياحية بجهة سوسة والقنطاوي شهدت خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي الى 30 سبتمبر 2022 زيادة ملحوظة في عدد الوافدين وفي عدد الليالي المقضاة وفي نسبة الاشغال.





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واضاف القايد في تصريح ل"وات" اليوم الثلاثاء، انه وفد على المنطقة السياحية سوسة القنطاوي خلال الفترة المذكورة 778508 اشخاص، مقابل 372155 حريفا بالسنة الماضية أي بزيادة قدرت ب 2ر109 بالمائة في عدد السياح الوافدينكما سجلت الجهة خلال نفس الفترة زيادة ب8ر168 بالمائة في عدد الليالي المقضاة، حيث بلغ عددها مليونين و776 الفا و466 ليلة، مقابل مليون و32 الفا و874 ليلة تم تسجيلها في نفس الفترة من السنة الماضية 2021، ولاحظ أن هذه الانتعاشة النسبية لم ترتق بعد إلى الارقام المسجلة خلال السنة المرجعية 2019وذكر ان اكثر من مليون و59 الف سائح اجنبي زاروا المنطقة السياحية سوسة القنطاوي خلال نفس الفترة من سنة 2019 بينما لم يتجاوز عدد السياح الوافدين على المنطقة 778 الفا و508 سياح خلال ال09 أشهر الأولى من السنة الجاريةوأضاف ان الليالي المقضاة لم تتجاوز حدود مليونين و776 الفا و466 ليلة خلال نفس الفترة من السنة الجارية مسجلة نقصا ب43 بالمائة، وذلك بعد ان ناهزت اليالي المقضاة في سنة 2019 عتبة 4 ملايين و872 الفا و224 ليلة، مؤكدا ان مختلف الأطراف المتدخلة في الأنشطة السياحية تواصل العمل من اجل تدارك النقص المسجل وتحقيق أفضل النتائج مع نهاية السنةولاحظ المندوب الجهوي للسياحة ان السوق الداخلية التونسية بقيت في صدارة الاسواق السياحية بالجهة واحتلت المرتبة الاولى في عدد الوافدين على فنادق جهة سوسة القنطاوي، مشيرا في هذا السياق الى ان النزل السياحية استقبلت خلال ال09 اشهر الأولى من السنة الجارية 377 الفا و773 وافدا تونسيا أي بزيادة قدرها 7ر35 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021واحتلت السوق الجزائرية المرتبة الثانية من حيث ترتيب الأسواق السياحية الوافدة على جهة سوسة والقنطاوي حيث زارها 87 الفا و585 سائحا جزائريا خلال ذات الفترة، مسجلا بذلك زيادة بالف بالمائة مقارنة بسنة 2021واكد القايد العودة الملحوظة للاسواق الكلاسيكية على غرار السوق الفرنسية التي سجلت خلال نفس الفترة قدوم اكثر من 43771 وافدا أي بزيادة ناهزت 585 بالمائة، شانها شان السوق البريطانية والألمانية التي سجلتا هي الاخرى زيادة بالف بالمائة بعد وفادة 37659 سائحا بريطانيا و36414 سائحا المانيايذكر ان مختلف المؤشرات السياحية بولاية سوسة واصلت خلال الفترة الممتدة من 21 الى غاية 30 سبتمبر 2022 نسقها الإيجابي، حيث تم بالخصوص تسجيل زيادة هامة ب3ر137 بالمائة في عدد الوافدين على الجهة الذين بلغ عددهم 31060 حريفا مقابل 13090 حريفا وفدوا على الجهة في السنة الماضية، وفق ذات المصدر.وسجلت منطقة سوسة والقنطاوي السياحية خلال نفس الفترة زيادة ب 4ر213 بالمائة في عدد الليالي المقضاة حيث بلغ عددها 146557 ليلة مقابل 46765 ليلة في السنة الماضية، وكان لهذه الأرقام "انعكاس ايجابي" على الفترة الممتدة من 01 سبتمبر الى غاية 30 سبتمبر 2022، بعد ان سجلت الجهة زيادة ب8ر127 بالمائة في عدد الوافدين البالغ عددهم 138135 حريفا مقابل 60636 حريفا بالسنة الماضية، وفق القائد.كما سجلت الجهة خلال نفس الفترة زيادة بحوالي 234 بالمائة في عدد الليالي المقضاة حيث بلغ عددها 577443 ليلة مقابل 172957 ليلة في السنة الماضية.