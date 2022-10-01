الجزائر تترشح رسميا لاحتضان كأس إفريقيا للأمم 2025

أعلن وزير الشباب والرياضة الجزائري , عبد الرزاق سبقاق,

اليوم السبت بالجزائر العاصمة, أن الجزائر ستقدم ملف ترشحها رسميا لتنظيم



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نهائيات كأس إفريقيا للأمم-2025, بعدما تم سحبها من غينيا لعدم جاهزيةمرافقها.وصرح الوزير الجزائري قبل انطلاق عملية سحب قرعة البطولة الإفريقية للاعبين المحليين2022 بقاعة الأوبيرا بالعاصمة "حان الوقت للجزائر أن تنظم منافسات كبرى,وسنحضر ملف الترشح لاحتضان "كان-2025" وندافع عليه بكل قوة وسنثبت أن الجزائرقادرة على ذلك. وفد الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم عبر عن إعجابه بالهياكلو المنشات الموجودة تحسبا للبطولة الإفريقية للمحليين المقررة بالجزائر ينايرالمقبل وهو تقريبا نفس دفتر الشروط بالنسبة لكاس إفريقيا للأمم".وكان رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف), باتريس موتسيبي, قداعلن اليوم السبت بالجزائر, عن فتح مجال الترشح أمام الدول الإفريقية الراغبةفي احتضان نهايات كأس إفريقيا للأمم (كان-2025) بعد سحبها من غينيا, لعدمجاهزية البنى التحتية في هذا البلد.واضاف الوزير "لقد برهنت الجزائر في الماضي القريب عن نجاحها في تنظيمالتظاهرات الكبرى على غرار ألعاب البحر المتوسط (وهران-2022) والبطولة العربيةللسباحة و البطولة الافريقية للجيدو".وكان موتسيبي قد ناشد الجزائر على الترشح لاستضافة نهائيات كاس إفريقيا للأمم2025 قائلا"أشجع الجزائر على تقديم ملف ترشحها لاحتضان نسخة 2025, أرغب فيمنحها تنظيم الدورة, الجزائر لم تستضف العرس القاري منذ فترة طويلة (منذ دورة1990) حيث تمتلك منشآت من الطراز العالمي. الجزائر لديها تاريخ في كرة القدميفتخر به جميع الأفارقة".و فضلا عن البطولة الإفريقية للمحليين-2022 (المؤجلة إلى 2023), المقررإقامتها من 13 جانفي إلى 4 فيفري المقبل , ستنظم الجزائر أيضا كاس إفريقيالكرة القدم لأقل من 17 سنة, شهر أبريل 2023.وكانت الجزائر قد نظمت و فازت لأول مرة بكاس افريقيا للامم اكابر في سنة1990.وستجرى نسخة 2023 المؤجلة إلى 2024 من نهائيات كأس إفريقيا للأمم بكوتديفوار.