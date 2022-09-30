الرابطة الاولى - إدماج الهلال الشابي بالمجموعة الاولى واقرار "باراج " بمشاركة جرجيس وحمام الانف والمتلوي من اجل مقعد واحد في الاولى

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم "انه على إثر التدابير المؤقتة والاحترازية الصادرة من محكمة التحكيم الرياضي (تاس) في الطعن المرفوع من فريق الهلال الرياضي الشابي ضد قرار اللجنة الوطنية للاستئناف والذي استجاب لطلب الهلال الرياضي الشابي وأصدر " قرارا وقتيا " بإقرار إدماج هلال الشابة في الرابطة المحترفة الاولى للموسم الرياضي 2022-2023 وذلك في انتظار إصدار قرارها النهائي في الأصل الذي لم تبت فيه بعد"، فقد تقرر المحافظة على انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الاولى بتاريخ 30 سبتمبر الجاري و إدماج الهلال الرياضي الشابي بالمجموعة الاولى للرابطة المحترفة الأولى على أن يتم إجراء المقابلة الأولى له كمباراة تدارك تلعب مع الفريق المعفى من نفس المجموعة وذلك بتاريخ 12 أكتوبر المقبل.





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كما قرر المكتب الجامعي في بلاغ صدر مساء اليوم المحافظة على الرزنامة المسحوبة للرابطة المحترفة الاولى على أن يواجه الفريق الذي سوف يتم اعادة ادماجه في كل مجموعة الفريق المعفى في كل جولة مع إجراء 2 مقابلات فاصلة تجمع الاولى فريقي النادي الرياضي بحمام الأنف والترجي الجرجيسي ، على أن يلعب المنتصر في هذه المقابلة مع النجم الرياضي بالمتلوي.واوضحت الجامعة انه سيقع إدماج الفريق المنتصر في المباراة الفاصلة الثانية إلى المجموعة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى. ويلعب الفريق الصاعد الى المجموعة الثانية مع الفريق المعفى من نفس المجموعة انطلاقا من الجولة الثالثة على أن يقع تعيين مقابلتي التدارك المتعلقة بالجولة الاولى والثانية من نفس المجموعة مع الفريق المعفى تباعا للجولتين المذكورتين لتتكون تبعا لذلك الرابطة المحترفة الاولى من 16 فريق موزعة على مجموعتين .واكد المكتب الجامعي انه سيقع المحافظة على المجموعتين المتكونة من 7 فرق بحساب كل مجموعة ويقع إضافة الفريق الثامن لكل مجموعة ،كما يقع المحافظة على نفس عملية القرعة وإدماج الفريق الثامن لكي يلعب في كل جولة مع الفريق المعفى .و يلعب الفريق المدمج لكل مجموعة مباراة الجولة الاولى من مرحلة الذهاب على ميدانه على أن تتالى بقية جولات نفس المرحلة و المتعلقة بالفريقين المدمجين بصفة معاكسة بحسب جولة على ميدانه والتي تليها خراج ميدانه .وافادت الجامعة انه سينزل في أعقاب المرحلة الاولى الفريقين 7 و8 من كل مجموعة لكي تتكون الرابطة المحترفة الاولى للموسم الرياضي 2023-2024 من مجموعة واحدة تضم 14 فريق وسيقع المحافظة على نظام البلاي أوف ويتكون من 8 فرق ( 4 فرق الأولى من كل مجموعة مع المحافظة على اسناد نقاط الحوافز: 4-3-2-1 )واكدت الجامعة في بلاغ لها انه سيتم الغاء نظام البلاي آوت بنزول صاحبي المرتبة 7 و 8 من كل مجموعة ويقع تنظيم بطولة مصغرة ترتيبية تتكون من الفرق المتحصلة على المراتب 5 و 6 من كل مجموعة من مجموعتي الرابطة المحترفة الاولى .واضافت انه سيتم القيام بالتعديلات اللازمة في بقية الأقسام كما سيقع اتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بالمبالغ الكبيرة التي صرح رئيس فريق هلال الشابة بانفاقها في بعض النزاعاتوفي سياق متصل استغربت الجامعة من إصدار هذا القرار من محكمة التحكيم الرياضي والحال أن الهلال الرياضي الشابي كان مطالبابلعب مرحلة تفادي النزول حتى ولو كسب قضيته ضد النادي الافريقي .وجاء في البلاغ " حيث أن القرار المطعون فيه يتعلق فقط بنتيجة مقابلة ولمن تسند نقاطها وبالتالي طالما ان الطعن كان يهدف الى نقض قرار اللجنة الوطنية للاستئناف فيما يتعلق بنتيجة مباراة و ذلك بطلب هزم النادي الافريقي جزائيا، فإنه يبقى للهياكل الوطنية المختصة تحيين الترتيب على اساس ذلك القرار، كإقرارها بلعب مرحلة بلاي آوت بناء على الترتيب الجديد . وليس لمحكمة التحكيم الرياضي قانونا تحديد الرابطة التي ينتمي ﺇليها كل فريق خاصة ان فرقا قد خاضت مرحلة تفادي النزول حتى تحافظ على مكانها بالرابطة المحترفة الاولى".كما استغربت الجامعة في بلاغها "من صدور هذا القرار يوم فقط قبل انطلاق البطولة في حين أن هلال الشابة قد طالب باتخاذ هذه التدابيرمنذ 25 أوت 2022 مؤكدة احترامها وثقتها في كل الهياكل الرياضية الدولية والتزامنا بقرارات محكمة التحكيم الرياضي (تاس) "باعتبارها الجهة التحكيمية المخول لها حاليا البت في مثل هذه المواضيع وفقا للقانون الاساسي للجامعة التونسية لكرة القدم .