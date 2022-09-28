منوبة: منتصف اكتوبر القادم افتتاح نشاط الروضة العمومية الدامجة بشواط (مندوب شؤون المراة والاسرة والطفولة)

من المنتظر ان تفتح الروضة العمومية بشواط بمعتمدية الجديدة من ولاية منوبة ابوابها، منتصف الشهر القادم، بعد انطلاق عملية تاثيث وتجهيز مقرها الجديد، وتجاوز كلفتها الجملية ال500 الف دينار، وذلك في إطار تنفيذ برنامج روضة الأطفال العمومية الدامجة، الذي وضعته وزارة شؤون المراة والاسرة والطفولة وكبار السن ضمن أهدافها الاستراتيجية.





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وياتي ذلك، وفق تصريح المندوب الجهوي لشؤون المراة والاسرة والطفولة وكبار السن علي بلهادي ل"وات"، بعد تسلم بناية الروضة سنة 2020، كاحداث جديد بطاقة استيعاب ب50 طفلا وطفلة، وبرمجتها ضمن اتفاقية شراكة بين الوزارة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف)، ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، في افريل المنقضي.وتم تاثيث الروضة بتجهيزات عصرية وذات جودة تستجيب لحاجيات الأطفال، وتمكّن المربين من العمل في بيئة مشجعة ومتجددة تحسن في جودة التربية ما قبل المدرسية الشاملة والمندمجة للأطفال دون تمييز.وتمتد الروضة العمومية الاولى من نوعها جهويا، على مساحة 600 متر مربع، منها 450 متر مغطاة، وتتضمن عديد الفضاءات على غرار قاعة تنشيط ودروس، و2 مركبات صحيّة ومطبخ وفضاء خارجي، بما يستجيب لحاجيات الاطفال من تعليم وترفيه، وغيرها من الانشطة المعتمدة في رياض الاطفال.وينتظر اسناد الروضة، وفق الشروط القانونية التي تتطلب تسييرها من قبل احد خريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة قرطاج درمش، أي ذوي الاختصاص العلمي في مجال تربية الطفل وعلوم التربية المختصة، حيب ذات المصدر.يشار الى ان اختيار شواط من معتمدية الجديدة كان ضمن توجه ضمان حق كل طفل خاصة في المناطق الداخلية وذات الأولوية من الانتفاع الفعلي بخدمات تربية ما قبل مدرسية دامجة، فضلا عن قربها لمؤسسات اقتصادية، مما يسهل ادماج أبناء العملة، وفق نفس المصدر.يذكر ان الوزارة قد خصصت للجهة منذ جانفي المنقضي، اعتمادات ب250 ألف دينار لتهيئة الروضة البلدية بمنوبة، في إطار برنامج دعم رياض الأطفال البلدية، والعمل على تهيئة فضاءاتها وتجهيزها، ووفرت لها بلدية المكان اعتمادات ب300 الف دينار، ما زالت في مرحلة الدراسات.