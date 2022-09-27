حذّر عدد من أولياء تلاميذ المدرسة الابتدائية الملقى بمعتمدية جندوبة من مخاطر ما آلت اليه البنية التحتية للمدرسة وما يتهدّدها من انهيار لجدرانها وأسقفها بعد أن ظهور التشققات عليها.

وأبدى البعض مخاوفهم على صحة وسلامة أبنائهم لاسيما وانهم لم يلمسوا استعدادات جديّة لإعادة تهيئة المدرسة لا من حيث البناية ولا من حيث تبليط ساحتها وتنظيفها ولا من حيث المعدات، وأن نداءاتهم المتكررة والتي تعود لسنوات والتي أبلغت للجهات المسؤولة لم تلق تجاوبا.







المندوبة الجهوية للتربية بجندوبة، ريم المعروفي، استبعدت في تصريح لـ"وات" وجود مخاطر تهدّد صحة وسلامة تلاميذ المدرسة المذكورة والبالغ عددهم 130 تلميذا يدرسون بنظام الحصتين، مشيرة إلى في ذات الوقت توفر 5 قاعات مهيئة وصالحة للتدريس.



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وأوضحت ان مخاوف الاولياء تتعلق بقاعتين مغلقتين وهما محلّ اختبار فني طلب من قبل ادارتها بهدف هدمهما وإعادة بنائهما، حيث وفّرت المندوبية اعتمادات بقيمة 600 الف دينار لإعادة تهيئة الأقسام المهدّدة بالسقوط، وتبليط ساحة المدرسة، مؤكدة أن الأقسام الخمسة لا تتطلب أي تدخل في الوقت الراهن.

معتمد جندوبة مراد الماكني، أكد، من جهته، انه عقد يوم أمس لقاء مع عدد من أولياء التلاميذ والإطار الإداري التابع للادارة الجهوية للتربية والإطار التربوي بالمدرسة، وتبين له ان هناك مشروع لإعادة تهيئة المدرسة بقيمة 600 ألف دينار وان المشروع لازال في مرحلة الدراسة على ان تنطلق الاشغال فور جاهزية الاختبار الفني وسيتابع بدوره التسريع في عملية الانجاز.





المندوبة الجهوية للتربية بجندوبة، ريم المعروفي، استبعدت في تصريح لـ"وات" وجود مخاطر تهدّد صحة وسلامة تلاميذ المدرسة المذكورة والبالغ عددهم 130 تلميذا يدرسون بنظام الحصتين، مشيرة إلى في ذات الوقت توفر 5 قاعات مهيئة وصالحة للتدريس.وأوضحت ان مخاوف الاولياء تتعلق بقاعتين مغلقتين وهما محلّ اختبار فني طلب من قبل ادارتها بهدف هدمهما وإعادة بنائهما، حيث وفّرت المندوبية اعتمادات بقيمة 600 الف دينار لإعادة تهيئة الأقسام المهدّدة بالسقوط، وتبليط ساحة المدرسة، مؤكدة أن الأقسام الخمسة لا تتطلب أي تدخل في الوقت الراهن.معتمد جندوبة مراد الماكني، أكد، من جهته، انه عقد يوم أمس لقاء مع عدد من أولياء التلاميذ والإطار الإداري التابع للادارة الجهوية للتربية والإطار التربوي بالمدرسة، وتبين له ان هناك مشروع لإعادة تهيئة المدرسة بقيمة 600 ألف دينار وان المشروع لازال في مرحلة الدراسة على ان تنطلق الاشغال فور جاهزية الاختبار الفني وسيتابع بدوره التسريع في عملية الانجاز.