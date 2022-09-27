المنيهلة: محل 20 منشور تفتيش يستعين بفتاة وينفذان براكاجات دموية

تمكن اعوان مركز الحرس الوطني بالصنهاجي، من محاصرة وايقاف عنصر اجرامي خطير محل 20 منشور تفتيش كان يستعين بصديقته وينفذان براكاجات دموية لعدة مواطنين تحت التهديد بطعنهم بالات حادة ثم بفتكون منهم اموالهم وهواتفهم الجوالة.





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وكان منطلق الأبحاث في القضية على أثر تعهد مركز أمن عمومي بالصنهاجي بالبحث في قضايا عدلية موضوعهما السرقة باستعمال العنف ( براكاج) تتزعمها فتاة و شاب مجهولي الهوية.و بالبحث و الاسترشاد تمكنت الوحدة المذكورة من إماطة اللثام عن المظنون فيهما و إيقافهما.وقد تعمد الشاب الادلاء بهوية مزيفة حتى يتفصى من الجريمة،و بمزيد البحث اعترفا بصنيعهما كما أدلى الشاب بهويته الصحيحة أين اتضح و أنه صادر في شأنه 20 منشور تفتيش لفائدة العدالة و وحدات أمنية أخرى في قضايا مختلفة منها السلب والسطو بمساعدة صديقته .وبمراجعة ممثل النيابة العمومية تم الاحتفاظ بهما في انتظار احالتهما على العدالة.