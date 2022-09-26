توجيه وحدتين بحريتين نحو سواحل جرجيس لمواصلة البحث عن المفقودين في عملية هجرة غير نظامية (وزارة الدفاع)

أفادت وزارة الدفاع الوطني، بأنه تبعا لإبلاغ أهالي جرجيس (ولاية مدنين)، أمس الأحد عن انقطاع أخبار مركب على متنه 17 مهاجرا غير نظامي من بينهم امرأتان، أبحروا منذ يوم الأربعاء الفارط، تم في الإبان توجيه وحدة بحرية تابعة لجيش البحر نحو سواحل جرجيس، قامت بتمشيط المنطقة دون العثور على شيء.





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وأوردت الوزارة في بلاغ لها، أنه تم اليوم الاثنين، توجيه وحدتين عائمتين تابعتين لجيش البحر لمواصلة عملية البحث، بالتعاون مع وحدات الحرس البحري بالمكان.يشار الى أنه تم التفطن الى عملية الهجرة غير النظامية، بعد توجه عائلات المفقودين، أول أمس السبت، الى مركز الحرس البحري بجرجيس للاعلان عن فقدان اي اتصال بذويهم، مبينين أن عدد المجموعة قد يتجاوز الـ 17 ليتراوح بين 18 و19 اغلبهم من معتمدية جرجيس.وأكد معتمد جرجيس عز الدين الخليفي، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن الدولة لا تدخر جهدا في البحث عن المفقودين البالغ عددهم 17 شخصا من بينهم امراتان، ورضيع واطفال في سن 14 و16 سنة، مبينا تعرّضهم الى التحيّل من منظم العملية الذي لم يرافقهم في الرحلة بسبب التوقّعات الجوية المتقلبة، ليجازف بأرواحهم من خلال تكليف شخص اخر خرج بهم في زورق مطاطي.وتطوع عديد البحارة اليوم الاثنين، لمعاضدة جهود الجيش والحرس الوطنيين في التمشيط والبحث عن المهاجرين غير النظاميين المفقودين، وذلك رغم رداءة الاحوال الجوية، وبالتنسيق مع بحارة من جزيرة جربة والمهدية، وطبلبة (ولاية المنستير)، من اجل دعم مجهوداتهم، وفق ما أوردته مراسلة (وات) بمدنين.