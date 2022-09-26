باجة: التساقطات المسجّلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة تكتسي أهميّة كبيرة في إعداد وحراثة الأرض (المندوب الجهوي للفلاحة)


Publié le Lundi 26 Septembre 2022 - 14:21 قراءة: 0 د, 41 ث
      
سجلت ولاية باجة، خلال الـ24 ساعة الاخيرة، تهاطل كميات متفاوتة من الامطار تراوحت بين 4 ملمترات بكل من باجة الشمالية وتيبار، و5 ملمترات بكل من باجة الجنوبية وتبرسق، ومليمترين بعمدون، ومليمتر واحد بتستور، وهي تساقطات اعتبرها المندوب الجهوي للفلاحة بالنيابة، فتحي الماكني، مهمّة جدّا في عمليات اعداد الارض وحراثتها الإضافة إلى أهميّتها بالنسبة للزياتين خاصة وأن أغلب مساحات الزياتين بالجهة بعلية.
وقال الماكني إنّ "كل قطرة ماء مهمّة في هذه الفترة الموافقة لمستهل الموسم الفلاحي 2022-2023"، وفق تعبيره، كما ان هذه الامطار من شأنها التشجيع على الانطلاق في زراعة الاعلاف، وفي نموّ الغطاء النباتي الذي من شأنه توفير الاعلاف الخضراء للماشية بالجهة.

وتجدر الاشارة الى ان كميات الامطار المسجلة بولاية باجة بين 1 و 26 سبتمبر الجاري فاقت المعدلات العادية لهذه لفترة من السنة بأغلب المعتمديات، حيث تراوحت بين 64 مليمترا بمجاز الباب و25 ملمترا بنفزة.

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