وزارة الشؤون الاجتماعية تحدّد موعد 30 ديسبمر 2022، آخر أجل لتقديم الترشحات لجوائز العامل المثالي والتقدم الاجتماعي

أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ نشرته اليوم الاثنين، بأن آخر أجل لتقديم الترشّحات لجوائز العامل المثالي والتقدم الاجتماعي واللّجان الاستشارية للمؤسّسات ونيابات العملة والصحّة والسلامة المهنية بعنوان سنة 2022 حدّد ليوم 30 ديسمبر 2022 عملا بأحكام الأمر عدد 1933 المؤرخ في 20 سبتمبر 1993 والأمر عدد 2016 المؤرخ في 27 سبتمبر 1993 والأمر عدد 2895 المؤرخ في 12 ديسمبر2000 والأمر عدد 2375 المؤرخ في 24 أوت 2009 .







ودعت الوزارة المؤسّسات الخاصة والعمومية الخاضعة لمجلة الشغل والجمعيات والمنظمات المهنية المعنية لتوجيه ملفّات الترشح لهذه الجوائز إلى مقر الولاية المختصة ترابيا قبل الأجل المذكور أعلاه.



كما حثت الوزارة المؤسسات والهياكل المعنية، على الاتصال بالإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية، لمزيد الإرشادات.



