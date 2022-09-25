نادي الرجاء الرياضي يتعاقد مع المدرب التونسي منذر الكبير

تعاقد نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم ، يوم السبت ، مع المدرب التونسي منذر الكبير خلفا لمواطنه فوزي البنزرتي الذي انفصل عن الفريق بالتراضي.





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وسيشرف منذر الكبير على العارضة التقنية للنادي بعقد يمتد لموسمين رياضيين.وإلى جانب المدرب الجديد ، يتشكل الطاقم التقني لفريق الرجاء، على الخصوص، من هشام أبوشروان كمسؤول عن الفريق الأول، وهو نفس المنصب الذي شغله على عهد المدرب السابق، والتونسي وليد الجباس الذي سيتولى مهام الإعداد البدني، وحسان جمعة، المكلف بمهمة تحليل الفيديو، وحسان البجاوي مدرب حراس المرمى.وفي كلمة له خلال تقديم المدرب الجديد ،عبر رئيس فريق الرجاء الرياضي عزيز البدراوي عن أمله في أن يجد المدرب الجديد، الذي تعاقد معه الفريق لموسمين وبأهداف محددة ، الحلقة المفقودة والطريق الصحيح لتأكيد مكانة النادي في مختلف التظاهرات الرياضية.وأضاف أن فريق "القلعة الخضراء" يتوفر على كل الامكانيات والوسائل الضرورية لتقديم مستوى جيد ، وتحقيق نتائج إيجابية ترقى إلى تطلعات الجماهير الرجاوية .من جهته قال منذر الكبير، المدرب السابق للمنتخب التونسي ، أن فريق الرجاء ، الذي يمر بفترة صعبة على غرار جميع الفرق الرياضية ، يتطلع إلى لعب أدوار طلائعية في مختلف المنافسات والمحطات الكروية.وأضاف " درست جيدا نقط قوة الفريق، وهي كثيرة، كما أعرف نقط ضعفه. لذلك أؤكد لجمهور النادي أننا أعددنا العدة لنعود إلى السكة الصحيحية في أقرب وقت".وبخصوص مشروعه الرياضي ، قال المدرب التونسي "أعمل دائما على منح الأولوية والفرصة للاعبي الفريق الشباب، من أجل إبراز قدراتهم ومنح قيمة مضافة للفريق الساعي إلى البحث عن التوهج".واستطرد قائلا إنه "سيقدم كل ما لديه واستثمار تجربته في إرجاع الثقة للنسور الخضر ، وبالتالي إسعاد الجمهور الرجاوي" ، مضيفا أن الرجاء يتوفر على تركيبة بشرية قوية قادرة على بلوغ المبتغى.يذكر أن منذر الكبير (52 عاما) ، سبق وأن قاد المنتخب التونسي خلال كأس إفريقيا للأمم الأخيرة في الكاميرون ، ونسور قرطاج إلى نهائي كأس العرب 2021 في قطر.كما أشرف على تدريب العديد من الأندية التونسية، ويتعلق الأمر بكل من المستقبل الرياضي بالقصرين و النجم الساحلي والنادي الرياضي البنزرتي والنادي الإفريقي والمستقبل الرياضي بالمرسى والترجي.ويملك منذر الكبير في حوزته لقبا واحدا، وهو كأس تونس، والذي حققه سنة 2013 رفقة النادي الرياضي البنزرتي.وكان نادي "النسور الخضر" قد أعلن في 21 سبتمبر الجاري إنفصاله عن المدرب التونسي فوزي البنزرتي بالتراضي، وكذا إنهاء مهمة اللجنة التقنية والمكونة من هلال الطير وعبد الإله فهمي.يذكر أن نادي الرجاء الرياضي يحتل المركز ال 11 في ترتيب البطولة الاحترافية "إنوي" برصيد نقطتين جمعهما من تعادلين، فيما إنهزم في مباراة واحدة.