البنك المركزي: العائدات السياحية تزيد بنسبة 86 بالمائة لتتجاز 3 مليارات  دينار  إلى غاية 20 سبتمبر 2022


Publié le Samedi 24 Septembre 2022 - 19:36 قراءة: 0 د, 42 ث
      
زادت العائدات السياحية بنسبة 86 بالمائة، منذ بداية السنة وإلى غاية 20 سبتمبر 2022، لتتجاوز 3 مليارات دينار، وفق آخر المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي.
كما سجل البنك المركزي، ارتفاعا في مداخيل العمل المتراكمة بنسبة 15،6 بالمائة، لتتطور من 5،5 مليار دينار في سبتمبر 2021 إلى 6،4 مليار دينار حاليا.

وفي المقابل ، تراجعت خدمات الدين الخارجي التراكمي بنسبة 29 بالمائة لتستقر عند مستوى 6،1 مليار دينار.
وكشف البنك المركزي أن احتياطي تونس من الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تطورت بشكل إيجابي ، في 23 سبتمبر 2022، لتبلغ نحو 23،8 مليار دينار (أي ما يعادل 112 يوما من التوريد) ، مقابل 19،7 مليار دينار (122يوما من التوريد)، خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.
وتجاوز الحجم الجملي لإعادة تمويل البنوك، 11،9 مليار دينار وذلك في 22 سبتمبر 2022، مسجلا ارتفاعا بنسبة 10،6 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها خلال سنة 2021.
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