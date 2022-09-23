البريد التونسي يصدر 4 طوابع بريدية لطيور من عائلة الجوارح


Publié le Vendredi 23 Septembre 2022 - 19:12 قراءة: 0 د, 21 ث
      
مساهمة منه في مزيد التعريف بثراءوتنوعالطيورفيتونسوالتحسيس بأهميتها في الحفاظ على التوازن البيئي، يصدر البريد التونسي يوم الإثنين 26 سبتمبر2022 سلسلة من أربعة (04) طوابع بريدية لطيور من عائلة الجوارح (النّهاريّة واللّيليّة) وهي: عقاب بولحناش، الرّخمة، البومة النّساريّة الصّحراويّة والبومة البيضاء.


تعرض هذه الطوابع البريدية والمنتوجات التابعة لها للبيــع اِبتـداء من يـوم الإثنين 26 سبتمبر 2022 بجميع مكاتب البريد ، كمـــا يمـــكن اقتنـاؤهــما عــن بــعــد عبــر الأنتــرنات مـــن خـــلال الـــنـــفــاذ إلـــــى مـــــوقع www.e-stamps.poste.tn.


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