البطولة العربية للاندية لكرة السلة للسيدات: اليوم الثالث - النتائج الكاملة

في ما يلي النتائج الكاملة لمباريات اليوم الثالث للبطولة العربية للاندية لكرة السلة للسيدات المقامة بقاعة بئر شلوف بنابل الى غاية 28 سبتمبر الجاري.
الخميس 22 سبتمبر 2022:
الخميس 22 سبتمبر 2022:
المجموعة الاولى
الشارقة الاماراتي - المدينة السطايفية الجزائري 94-91
شباب الفحيص الاردني - سموحة المصري 79-88
مقديشو سيتي الصومالي - امل الوطن القبلي 70-115
الترتيب
الفريق ل ن
1- سموحة 3 6
2- امل الوطن القبلي 5 3
- الشارقة 3 5
4- المدينة السطايفية 3 4
- شباب الفحيص 3 4
6- مقديشو سيتي 3 2
المجموعة الثانية
الهلال الرياضي - بيروت اللبناني 39-71
كوسيدار الجزائري - الارثودكسي الاردني 67-62
الترتيب
الفريق ل ن
1- كوسيدار 5 3
2-- 4 2 بيروت
3- الارثودكسي 3 4
4- الثورة السوري 3 2
5- الهلال 2 2
تتاهل الاندية الاربعة الاولى الى الدور ربع النهائي المقرر يوم 26 سبتمبر الجاري.
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