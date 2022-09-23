البطولة العربية للاندية لكرة السلة للسيدات: اليوم الثالث - النتائج الكاملة

في ما يلي النتائج الكاملة لمباريات اليوم الثالث للبطولة العربية للاندية لكرة السلة للسيدات المقامة بقاعة بئر شلوف بنابل الى غاية 28 سبتمبر الجاري.

الخميس 22 سبتمبر 2022:





المجموعة الاولى

الشارقة الاماراتي - المدينة السطايفية الجزائري 94-91

شباب الفحيص الاردني - سموحة المصري 79-88

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مقديشو سيتي الصومالي - امل الوطن القبلي 70-115



الترتيب

الفريق ل ن

1- سموحة 3 6

2- امل الوطن القبلي 5 3

- الشارقة 3 5

4- المدينة السطايفية 3 4

- شباب الفحيص 3 4

6- مقديشو سيتي 3 2



المجموعة الثانية

الهلال الرياضي - بيروت اللبناني 39-71

كوسيدار الجزائري - الارثودكسي الاردني 67-62





الترتيب

الفريق ل ن

1- كوسيدار 5 3

2-- 4 2 بيروت

3- الارثودكسي 3 4

4- الثورة السوري 3 2

5- الهلال 2 2



تتاهل الاندية الاربعة الاولى الى الدور ربع النهائي المقرر يوم 26 سبتمبر الجاري.



المجموعة الاولىالشارقة الاماراتي - المدينة السطايفية الجزائري 94-91شباب الفحيص الاردني - سموحة المصري 79-88مقديشو سيتي الصومالي - امل الوطن القبلي 70-1151- سموحة 3 62- امل الوطن القبلي 5 3- الشارقة 3 54- المدينة السطايفية 3 4- شباب الفحيص 3 46- مقديشو سيتي 3 2الهلال الرياضي - بيروت اللبناني 39-71كوسيدار الجزائري - الارثودكسي الاردني 67-621- كوسيدار 5 32-- 4 2 بيروت3- الارثودكسي 3 44- الثورة السوري 3 25- الهلال 2 2تتاهل الاندية الاربعة الاولى الى الدور ربع النهائي المقرر يوم 26 سبتمبر الجاري.