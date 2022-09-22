جندوبة: الوالي يؤكد جاهزية مختلف الهياكل لمجابهة أي أخطار ناجمة عن الفيضانات

أكد رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة والي الجهة، سمير كوكة، اليوم الخميس، على جاهزية الهياكل الإدارية والأمنية ومراكز الايواء لمجابهة أي خطر محتمل في حال حدوث فيضانات او ما يشبهها من الكوارث الطبيعية التي عادة ما تتزامن مع فصلي الخريف والشتاء.





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وقال في تصريح لـ"وات، خلال اشرافه على عملية بيضاء انتظمت اليوم الخميس بمنطقة الملقى من معتمدية جندوبة، ان ادارته تعمل على تعزيز قدرات الهياكل المتدخلة بمعدات جديدة قادرة على مواجهة صعوبات الولوج الى مناطق تضاريسية معقدة وصعبة، فضلا عن توفير ضمانات المعالجة التقنية والتدخلات الناجعة والسريعة اعتمادا على شبكة اتصالات متطورة، وتثبيت أجهزة مراقبة مرتبطة بقاعات العمليات التابعة للحماية المدنية، وتدريب عدد هام من المتطوعين ودعوة اللجان المحلية لمجابهة الكوارث لمضاعفة عملها في جهر المجاري والنقاط المعيقة لسيلان مياه الامطار.من جهته، أوضح المدير الجهوي للحماية المدني بجندوبة ومقرر لجنة مجابهة الكوارث، عادل العبيدي، لـ"وات" ان العملية البيضاء التي تم تنفيذها اليوم تضمنت عمليات انقاذ من الغرق في واد، واسعاف متضررين من انهيار احد المساكن بعد ان داهمته مياه الفيضانات، وهي تهدف الى التدرب على كيفية اجلاء المتساكنين ومستعملي الطريق في حال حدوث فيضانات، وتنمية مهارات وقدرات الأطراف المتدخلة واختبار مدى جاهزيتها والوقوف على النقائص الواجب معالجتها.وأشار الى تسجيل تقدم هام في اشغال الجهر وتنظيف حواشي الطرقات قدّر بـ40 بالمائة، حيث تم جهر وتنظيف نحو 450 كلم من اجمالي 1200 كلم تستوجب التدخل والتهيئة، إلى جانب جهر البالوعات بنسبة 35 بالمائة رغم النقص المسجل في عدد من المعدات.وأشار إلى ان اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالجهة ستطلق بداية من الأسبوع الأول لشهر أكتوبر القادم حملة جديدة تهدف الى استكمال هذه الاشغال في كافة معتمديات الجهة.وتعتبر منطقة الملقى من بين المناطق الأكثر تعرضا للفيضانات نظرا لقرب وادي ملاق منها وانخفاضها، فضلا عن محيطها الذي تتواجد فيه مجاري وادي ملاق ومجردة.