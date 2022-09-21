الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها تسجل زيادة بنسبة 3،3 بالمائة في العدد و40،7 بالمائة في القيمة خلال سنة 2022

سجلت الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2022، زيادة قدرها 3،3 على مستوى العدد وبنسبة 40،7 بالمائة على مستوى القيمة.





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وبلغ عدد هذه الاستثمارات 2014 عملية استثمار بقيمة 383،2 مليون دينار مقابل 1949 عملية استثمارية بقيمة 272،3 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2021.ووفق معطيات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، الأربعاء، فإن الاستثمارات المصادق عليها ستمكن من خلق 2142 فرصة عمل دائمة مقارنة بـ 2156 خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.واستفادت الاستثمارات المصادق عليها من دعم بلغت قيمته 103،2 مليون دينار ما يعادل 26،9 بالمائة من حجم الاستثمار المعتمد مقابل 82،8 مليون دينار خلال سنة 2021. وارتفعت الاستثمارات المصادق عليها لفائدة الشباب والنساء بنسبة 4،9 بالمائة و65،7 بالمائة على التوالي.واقتصرت الاستثمارات بمشاركة أجنبية على عملية واحدة بمساهمة فرنسية تتعلق بتربية الحشرات وإنتاج البروتينات المستخدمة في تكوين الأعلاف والزيوت الحيوانية والأسمدة والأسمدة العضوية بقيمة 2 مليون دينار.وبلغت عدد الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصرح بها، خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2022، نحو 4155 عملية استثمار بقيمة 807 مليون دينار، مقابل 4448 تصريح بقيمة 896،6 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.وسجلت عدد الاستثمارات المصرح بها انخفاضا بنسبة 6،6 بالمائة على مستوى العدد وبنسبة 10 بالمائة على مستوى القيمة و مقارنة بمخطط التنمية 2016-2020 فقد سجلت التصاريح تراجعا بنسبة 18،3 بالمائة من حيث العدد و بنسبة 10،8 بالمائة من حيث القيمة.وبالمقارنة مع مخطط التنمية 2016-2020 ، سجلت الاستثمارات الفلاحية الخاصة انخفاضا بنسبة 19،6 بالمائة في العدد وزيادة بنسبة 17،2 بالمائة في القيمة، وفق معطيات المصدر ذاته.