وزارة الشؤون الإجتماعية تصرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية لفائدة التلاميذ من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل

أعلنت وزارة الشؤون الإجتماعية عن شروعها في صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية لفائدة التلاميذ من أبناء الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي بعنوان العودة المدرسية 2022-2023.







ودعت وزارة الشؤون الإجتماعية، في بيان نشرته، اليوم الاثنين، على صفحتها الرسمية، كافة المنتفعين بهذه المساعدات إلى الاتصال بمكاتب البريد لسحبها.



وكان رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، إبراهيم بن إدريس، قد صرح مؤخرا لـ(وات) بأنه سيتم خلال العودة المدرسية الحالية منح 100 دينار لكل تلميذ من العائلات المعوزة عوضا عن 50 دينارا خلال السنة الماضية. ومن المتوقع أن يصل عدد التلاميذ المنتفعين بهذه المنحة 429 ألف تلميذ.



