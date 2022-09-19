مدينة بنزرت تستعد لاحتضان الدورة الـخامسة للمنتدى العالمي للبحر.

تناولت جلسة العمل الملتئمة ظهر اليوم بمقر الولاية باشراف والي بنزرت سمير عبد اللاوي بحضور مديرة المنتدى ريم بن زينة الاستعدادات اللوجستية والعلمية والبشرية لتنظيم فعاليات الدورة الـخامسة للمنتدى العالمي للبحر ببنزرت ، وم الجمعة المقبل 23 سبتمبر الجاري بأحد نزل المدينة ..

وابرز والي بنزرت بالمناسبة أهمية المنتدى الاقتصادية والسياحية والبيئية والحضارية ، مؤكدا ضرورة بلورة خطط عمل هادفة وذات نجاعة وواقعية للحد من تداعيات إشكاليات التلوث والانحباس الحراري والاستغلال غير المتوازن للثروة البحرية وغيرها من الإشكاليات العالقة ، و=لك من خلال الخروج بتوصيات علمية وعملية في هذا الخصوص .



.. ...

ومن جانبها اشارت مديرة المنتدى ان دورة هذه السنة ستكون تحت شعار " المحيط في افق 2050" حيث ستتضمن عرضا لمداخلات علمية من قبل عديد الخبراء والعلماء المختصين في علوم البحار والمحيطات من تونس ومن عديد الدول حول 5 محاور ابرزها الحوكمة والجغراسياسية والامن في المحيطات والبحار ، ومحور المناخ والتنوع البيولوجي وتاثيرهما على الشعوب .ويتناول المنتدى كذلك محور المعارف والعلوم والتجديد العلمي ومحور الاقتصاد الأزرق والتيكنولوجيا والطاقات المتجددة ومحور خامس بعنوان ،أي متوسط نريد خلال سمة 2050.وستنيثق عنالمنتدى مجموعة من التوصيات والمقترحات العملية في كيفية الحوكمة الرشيدة للمحيط والبحر وحسن استغلالهما والحفاظ عليهما للإنسانية جمعاء سيتم تدوينها في " الكتاب الأبيض" الذي سيتم توجيهه لكافة الهياكل الرسمية من دول المتوسط والعالم علاوة على بقية النسيج المنظماتي والجمعياتي المحلي والوطني والعالمي .يشار الى ان فعاليات الدورة الخامسة للمنتدى العالمي للبحر ببنزرت ستتضمن فقرة تنشيطية وسياحية وفنية متنوعة كامل يوم السبت 24 سبتمبر الجاري بفضاء المسرح الصيفي بحسب تأكيد الكاتب العام لجمعية الموسم الأزرق فتحي بالكاهية.