كاس دافيس: اليونان تتقدم على تونس 2-صفر في ختام منافسات اليوم الاول

نجح المنتخب اليوناني في تصعيد النتيجة الى 2-صفر امام نظيره التونسي اثر فوز ميكائيل بيرفولاراكيس المصنف 391 عالميا على اسكندر المنصوري المصنف 254 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-4 و6-3) في المباراة التي دارت اليوم الجمعة بالمركب الرياضي للتنس بالمنزه ضمن المباراة الثانية لمسابقة كاس دافيس للتنس (المجموعة الثانية).







وكان سيتفانوس تسيتسيباس المصنف سادسا عالميا قد منح الأسبقية للمنتخب اليوناني خلال المباراة الاولى بتغلبه على عزيز دوقاز المصنف 355 عالميا بنتيجة 2-صفر (7-6 و6-2) في المباراة التي جمعتهما في وقت سابق اليوم الجمعة.

وتتواصل المنافسة غدا السبت باجراء مباراة في الزوجي ومقابلتين في الفردي.



