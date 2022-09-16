صفاقس : وصول 8 شاحنات محملة ب200 طن من مادة السكر (المدير الجهوي للتجارة)


Publié le Vendredi 16 Septembre 2022 - 14:56 قراءة: 0 د, 33 ث
      
حلت فجر اليوم الجمعة، بالديوان التونسي للتجارة بصفاقس، 6 شاحنات محملة ب150 طنا من مادة السكر فضلا عن الشاحنتين اللتين، وصلتا امس الخميس محملتان ب50 طنا من هذه المادة، وفق ما أكده المدير الجهوي للتجارة محمد جابر حريز في تصريح ل"وات".


وذكر ذات المصدر، انه تم الشروع في ضخ كميات السكر بمسالك التوزيع، وان عملية التزويد متواصلة، حيث من المنتظر ان تصل في الايام القليلة القادمة الى الديوان التونسي للتجارة بصفاقس، شاحنات اخرى محملة بمادة السكر.

وبخصوص مواد القهوة والشاي والارز، أكد المدير الجهوي للتجارة، ان هذه المواد متوفرة بمخازن الديوان بشكل عادي وبالكميات الكافية، حيث يوجد حوالي 100 طن منها، في انتظار وصول 120 طنا في الأيام القادمة.

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