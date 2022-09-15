بنزرت: باخرة محملة بـ 27300 طن من السكر الأبيض ترسو غدا بميناء بنزرت (مدير الميناء).


Publié le Jeudi 15 Septembre 2022 - 18:26 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أفاد مدير ميناء بنزرت التجاري، لطفي ساسي، الخميس، بأن الميناء سيستقبل يوم غد الجمعة 16 سبتمبر الجاري، باخرة محملة بـ27300 طن من السكر الأبيض.


وأوضح المصدر ذاته أن الباخرة تحمل اسم " ABK TIGER"، وأن كمية السكر مستوردة من الهند لفائدة الديوان التونسي للتجارة، حيث سيتم إنزال وإفراغ 20 ألف طن بميناء بنزرت، والبقية، أي 7300 طن، سيتم إفراغها بميناء صفاقس.

ولاحظ أنه سيتم اجراء فتحة استثنائية للجسر المتحرك بطلب من مصالح الديوان التونسي للتجارة مع تمام الساعة الثانية ظهرا من أجل السماح للباخرة بالولوج والإرساء بالميناء.
..
...


يشار إلى أن مدير ميناء بنزرت التجاري كان أفاد في تصريح سابق بأن الميناء سيستقبل أيضا يوم 24 سبتمبر الجاري باخرة ثانية محملة بكمية من السكر الخام تعادل 24 ألف طن

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 253029



En continu...

Toutes les news...
الخميس 15 سبتمبر 2022 | 18 صفر 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:56 18:29 15:46 12:21 06:01 04:34
Babnet
29°
 Babnet39° Babnet % 79 :الرطــوبة
تونــس Babnet27°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
39°-2735°-2429°-2528°-2331°-23
  • Avoirs en devises
    23666,0

  • (15 sept)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 3,23491 DT        1$ =3,22900 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 sept)   885,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
..

   