قابس: زيادة بقرابة ألف تلميذ وتلميذة في مرحلة الابتدائي

تميزت العودة المدرسية الجديدة بولاية قابس، والتي تمت في ظروف طيبة، بزيادة في عدد تلاميذ المرحلة الابتدائية بقرابة ألف تلميذ وتلميذة في المرحلة الابتدائية، مقارنة بالسنة الفارطة، حيث بلغ اجمالي عدد التلاميذ بهذه المرحلة 46245 تلميذا وتلميذة يتوزعون على 159 مدرسة ابتدائية.







وتميزت العودة المدرسية الجديدة بولاية قابس باحداث معهد اقليمي للرياضة يبلغ عدد تلاميذه 70 تلميذا وتلميذة، وبلغ عدد التلاميذ في مرحلة التحضيري خلال العودة المدرسية الجديدة 2945 تلميذا وتلميذة يتوزعون بين 104 مدارس ابتدائية.



وبلغ عدد التلاميذ بمرحلة الاعدادي خلال العودة المدرسية 19879 تلميذا وتتلميذة يتوزعون بين 39 مدرسة اعدادية، وبلغ عدد التلاميذ بالمرحلة الثانوية 16729 تلميذا وتلميذة يتوزعون بين 25 معهدا ثانويا، فيما يبلغ عدد تلاميذ المدارس التقنية والبالغ عددها 05 مدارس 692 تلميذا وتلميذة.



