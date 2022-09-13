الأمينة التنفيذية "للإسكوا" تؤكد استعداد المنظمة لمواصلة التعاون مع تونس بخصوص عدد من المشاريع المتعلقة بتطوير الكفاءات

أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتّحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" رولا دشتي اليوم الثلاثاء، استعداد اللجنة الأممية لمواصلة التعاون مع تونس بخصوص عدد من المشاريع المتعلقة بوضع آلية من أجل تطوير الكفاءات لتستجيب لمتطلبات سوق الشغل التونسية وتعزيز الاستفادة من آليات التمويل الاستثنائي التي تقدمها مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية ومن برنامج مقايضة الديون بالمشاريع التنموية.





كما استعرضت الأمينة التنفيذية لـ"الإسكوا"، خلال استقبالها من قبل رئيسة الحكومة نجلاء بودن، نتائج لقاءاتها المثمرة مع وزيرة المالية ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والتي تعلقت ببرامج الدعم الفني التي شرعت الإسكوا في تقديمها لتونس على غرار مرصد الإنفاق الاجتماعي والمسائل المتعلقة بمقاومة العنف ضد المرأة والعناية بكبار السن وتقليص الفجوة بين الجنسين.وقدمت رولا دشتي، نبذة عن عمل اللجنة الأممية التي تتولى توظيف برامج الدعم الفني التي تعدّها في مجال المساعدة على اتخاذ القرار من خلال تطوير أدوات وآليات النمذجة المالية والاقتصادية لفائدة الدول الأعضاء قصد تحسين ترتيب الدول المستفيدة في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والتعليميّة العالمية وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات الخارجية.من جهتها، ثمّنت رئيسة الحكومة خلال هذا اللقاء، الدعم الفني الذّي تقدمه "الإسكوا" إلى تونس والدول العربية من خلال توظيف خدماتها الاستشارية لمساعدة هذه البلدان على وضع سياسات عمومية متوافقة مع الخطة الأممية للتنمية المستدامة لسنة 2030 ومع جملة التحديات الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة تداعيات أزمة كوفيد 19 والأزمة الروسية الأوكرانية.وأكدت بودن على أهمية الاستفادة من خبرة اللجنة الأممية التي تشمل عدة قطاعات، وذلك عبر تكثيف اللقاءات بين الخبراء من الجانبين لدراسة مشاريع التعاون المستقبلية والعمل على تنفيذها في أفضل الآجال.