قرعة البطولة العربية للاندية لكرة السلة سيدات - امل الوطن القبلي في المجموعة الاولى والهلال الرياضي في الثانية


Publié le Mardi 13 Septembre 2022 - 14:54قراءة: 0 د, 25 ث
      
وضعت عملية القرعة الخاصة بالنسخة الثالثة والعشرين للبطولة العربية للاندية للسيدات لكرة السلة المقررة بتونس من 20 الى 28 سبتمبر الجاري الامل الرياضي بالوطن القبلي منظم البطولة في المجموعة الاولى والهلال الرياضي في المجموعة الثانية.


وسيخوض الامل الرياضي بالوطن القبلي الدور الاولى ضمن المجموعة الاولى التي ضمت ايضا الشارقة الرياضي الاماراتي والمدينة التربوية السطايفية الجزائري وشباب الفحيص الاردني ومقديشو سيتي الصومالي وسموحة الرياضي المصري.

اما الهلال الرياضي فسيكون ضمن المجموعة الثانية التي تتالف كذلك من فرق بيروت اللبناني والثورة السوري والارثوذكسي الاردني وكوسيدار الجزائري.



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