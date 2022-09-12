متابعة برامج التعاون بين تونس ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في المجال الاجتماعي

استأثر اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي بعد ظهر اليوم الاثنين بمقر الوزارة، ب رولا دشتي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بمتابعة برامج التعاون بين تونس ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، لا سيما في مجال النهوض الاجتماعي والحماية الاجتماعية وبحث آفاق تطويرها ودعمها.





واستعرضت رولا دشتي تجربة (الإسكوا) في مجال قياس الفقر متعدد الأبعاد، معربة عن استعدادها لوضع هذه التجربة على ذمة تونس.ومن جهته استعرض وزير الشؤون الاجتماعية برنامج "الأمان الاجتماعي" الذي مكّن بفضل قاعدة البيانات من تصويب التدخلات والمساعدات الاجتماعية لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، مبديا استعداد الوزارة للاستئناس بتجربة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في مجال قياس الفقر متعدد الأبعاد ضمن البرامج الإصلاحية الجديدة للوزارة.كما أشار الوزير إلى أهمية الدراسة التي سينجزها مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بالتعاون مع (الإسكوا) في مجال الحماية الاجتماعية والتي ستمكن من تشخيص وتقييم نظم الحماية الاجتماعية في تونس واقتراح الخيارات للقيام بالإصلاحات الضرورية لتكون أكثر شمولية لكل الفئات.