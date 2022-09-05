فتح باب الترشح للمشاركة في مسابقات مهرجان الأغنية التونسية 2023

أعلنت الهيئة المديرة للدورة 21 لمهرجان الأغنية التونسية التي ستنتظم من 7 إلى 11 مارس 2023 عن فتح باب الترشح لمسابقات المهرجان .





وجاء في بلاغ للهيئة أن باب الترشح مفتوح أمام الشعراء والملحنين والموزعين والمغنين، ويمكنهم المشاركة في مسابقة الأغنية التونسية بمختلف أشكال تنفيذها والتي بثت انطلاقا من 4 أفريل 2021 أو في طور الإنجاز، على ألا تتجاوز مدتها 4 دقائق على أقصى تقدير. وقد رصدت لها 3 جوائز قيمة الأولى 30 ألف دينار والثانية 20 ألف دينار والثالثة 15 ألف دينار تقتسم بالتساوي بين الشاعر والملحن والمؤدي والموزع (في حال وجود ه).كما يمكن المشاركة أيضا في مسابقة الأنماط الجديدة (راب – هيب هوب...وكل أشكال المزج).وأوضحت هيئة التنظيم في بلاغها أنه سعيا لمواكبة أشكال التعبير الجديدة تم إدراج مسابقة للأنماط الجديدة التي طوعها صانعوها للتعبير عنهم. وقد رصدت لها جائزتان الأولى قيمتها 20 ألف دينار والثانية 15 ألف دينار يقع اقتسامها بالتساوي بين المتدخلين في العمل وفق ماهو منصوص عليه في مطلب الترشح. وتسند لمؤدي العمل الذي تم اختياره في كلا المسابقتين منحة قدرها ألف دينار بعنوان مصاريف مشاركة.ويجب أن يتضمن ملف الترشح كلاّ من الاستمارة ونظام المسابقة وتسجيل الأغنية بروفة أو تسجيل نهائي على مفتاح تخزين معلومات بالاضافة الى كلمات العمل على برمجية "وورد" وسيرة ذاتية لكل المتدخلين في العمل من شاعر ومؤدي وملحن وموزع لا تتجاوز الواحدة 10 أسطر علاوة على صورة شمسية رقمية بجودة عالية لكل المتدخلين في العمل.وبالنسبة إلى مسابقة الأغنية يجب أن يتضمن الملف نوتة للعمل تحتوي على تفاصيل الإيقاع والوتريات والتوافقات على إحدى برمجيات التدوين الموسيقي، والأمر ذاته في حال وجود وتريات في مسابقة الأنماط الجديدة.وينبغي إرسال ملفات الترشح باسم مهرجان الأغنية التونسية الدورة 21 على عنوان المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية – مدينة الثقافة الشاذلي القليبي شارع محمد الخامس - تونس، أو تودع الملفات مباشرة بمقر المؤسسة وذلك في أجل أقصاه يوم 18 نوفمبر 2022 .