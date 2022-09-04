المناطق الرطبة في تونس : مواطن تنوع بيولوجي في حاجة ماسة إلى حماية

تعد تونس موطن ساخن للتنوع البيولوجي في البحر الأبيض المتوسط، من خلال وجود أكثر من 230 منطقة رطبة طبيعية وأكثر من 900 منطقة رطبة اصطناعية (سدود وبحيرات جبلية وغيرها....)، تحوي أنظمة إيكولوجية فريدة والعديد من الاصناف النباتية والحيوانية وتؤمن العديد من الخدمات للسكان حولها.

وأشهر هذه المناطق التي صنفت من بينها 42 منطقة ذات أهمية دولية بمقتضى اتفاقية "رامسار"، البحيرات الساحلية مثل غار الملح وقربة وتونس وبوغرارة والشطوط مثل شط جريد والسبخات بما في ذلك سبخة السيجومي وحلق المنجل والواحات وأشهرها واحات نفزاوة والجريد وقابس.





وتستوجب هذه المناطق الطبيعية، أكثر من أي وقت مضى، حماية ورعاية خاصّة للحفاظ عليها بشكل أفضل في السياق الحالي للتغيّرات المناخية والارتفاع غير المسبوق لدرجات الحرارة، حسب رأي، خلود الشرفي، المكلفة بمشاريع "المياه العذبة" بالصندوق العالمي للطبيعة مكتب شمال إفريقيا بتونس.

وقالت الشرفي في تصريح ل"وات" أن هذه المواقع "ذات قيمة عالية وذلك لدورها في الحماية من الفيضانات، وتحسين جودة المياه، والتحكم في الانجراف وكذلك في إنتاج المواد الطبيعية ، فضلاً عن دورها في السياحة والصيد البحري والفلاحة"

وفقًا لوزارة البيئة، تضم الأراضي الرطبة في تونس 260 نوعًا من النباتات و 50 نوعًا من النباتات المائية و 140 نوعًا من الطيور أغلبها من أصناف الطيور المهاجرة. وتستقبل الأراضي الرطبة في تونس، كل عام، في الشتاء، أكثر من 500000 طائر من آسيا وأوروبا

وتعد تونس، حسب نفس المصدر، موطنا لمعدل سنوي من طيور البط يبلغ 250 ألف بطة أي ما يعادل 58 بالمائة من هذا الصنف في المغرب العربي و 25 ألف طير من النحام الوردي، أي ثلث العدد الموجود في الأبيض المتوسط.

المناطق الرطبة، حليفة الإنسان في التوقي من آثار التغيرات المناخي

سواء كانت في شكل سباخ أو بحيرات داخلية للمياه العذبة أو شطوط أو أودية أو مستنقعات فإن المناطق الرطبة تعد أكثر من أي وقت مضى حليفة للإنسان في جهوده لمحاربة آثار التغيرات المناخية وكذلك لتأمين مورد رزقه ورفاهيته بصفة عامة.

ذلك أن هذه المناطق تؤمن مصادر رزق للعديد من السكان في المناطق الداخلية وهي تساهم بذلك في تثبيتهم ومنعهم من الهجرة، حسب تفسير خلود الشرفي.

كما أن لهذه المناطق دور هام في الوقاية من الفيضانات، إذ أنها تعد بمثابة خزانات مياه في فترات التساقطات وفي الوقت الذي أصبحت فيه الفيضانات والظواهر الحادة التي ترتبط بالتغيرات المناخية أكثر حدوثا اليوم.

ففي فترات الحر الشديد، تعد المناطق الرطبة بمثابة "جزر من البرودة والانتعاشة" كما تساعد أيضًا على تلبية احتياجات القطعان من العلف.

ووفق المسؤولة عن مشاريع "المياه العذبة" بالصندوق العالمي للطبيعة، "من خلال إيواء النباتات التي تطلق الأكسجين وباعتبارها تنقي المياه الملوثة ، فإن المناطق الرطبة توفر خدمة طبيعية حيوية ، بينما تحبس كميات هائلة من الكربون في تربتها. بهذه الطريقة ، تعمل الأراضي الرطبة كبالوعات للكربون وتمتص كمية من الكربون أكثر مما تطلقه".

حاجة ملحة لحماية المناطق الرطبة من التدهور

وفقًا للشرفي ، فإن هناك نقصا في معرفة أهمية الأراضي الرطبة "وفقدانها اليوم يجعل الحاجة ملحة لسياسة أفضل لحماية هذه المواقع الطبيعية وبالتالي حماية الانظمة الايكولوجية والخدمات التي ترتبط بها وتقدمها للانسان"

وقالت المسؤولة أنه لابد من أدوات للتصرف ولاستعادة الأراضي الرطبة التي تم تجفيفها أو تدهورها".

وتعتقد الشرفي أن هناك "ثغرات كبيرة في نظام صنع القرار المتعلق بالعلم والسياسة والممارسات المتعلقة باستعادة الأراضي الرطبة"، مشيرة إلى أنه من الضروري التنسيق بين مجالات العلم والسياسة لتحقيق تصرف أفضل في المناطق الرطبة وحمايتها.

وأضافت في هذا السياق "يجب أن يكون أولئك الذين يعملون في مجال العلوم والسياسات أكثر انتباهاً للاحتياجات والضغوط التي يشعر بها أولئك الذين يعملون في مجال إعادة تهيئة الأراضي الرطبة وإدارتها ، لأنه حتى عندما يتم إنتاج أفضل العلوم أو السياسات ، فقد يكون من غير الكافي التغلب على العقبات الموجودة في تنفيذها ، إذا لم يأخذ السياق المحلي بعين الاعتبار".

يذكر أن تونس قد انضمت منذ عام 1981 إلى المعاهدة الدولية الهادفة إلى الحفاظ على الأراضي الرطبة على كوكب الأرض المعروفة باسم "اتفاقية رامسار". ومنذ ذلك التاريخ أدرجت بحيرة "إشكل" كأول موقع"رامسار" لها.

وعلى الرغم من جهود الحماية عبر العديد من المشاريع والبرامج والاعتراف بالخدمات التي لا تعد ولا تحصى التي توفرها الأراضي الرطبة ، لا تزال هناك العديد من التهديدات تلوح في الأفق على هذه المواقع ، وفقًا لتقرير "الكوكب الحي لعام 2020"، الصادر عن الصندوق العالمي للطبيعة

وقد كشف هذا التقرير تراجعا حادا في الاصناف التي تحويها المناطق الرطبة بمعدل 84 بالمائة منذ عام 1970 ، مما يعني أن نوعًا واحدًا من كل ثلاثة أنواع في الأراضي الرطبة مهدد بالانقراض.

على الصعيد العالمي ، تخزن تربة الأراضي الرطبة ضعف كمية الكربون التي تخزنها جميع غابات العالم وهي تساهم بالتالي بشكل كبير في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

على الرغم من أنها لا تغطي سوى حوالي 6 بالمائة من سطح الأرض إلا أن 40 بالمائة جميع الأنواع النباتية والحيوانية تعيش أو تتكاثر في الأراضي الرطبة.

كما أن المناطق الرطبة تؤمن جزءا هاما من غذاء العالم بفضل صيد الأسماك والزراعة. فحقول الأرز على سبيل المثال التي تنتج في الأراضي الرطبة، تطعم 3 مليارات شخص في العالم.



