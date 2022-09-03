اختيار وهبي الخزري افضل لاعب في مونبيلييه خلال شهر اوت

اعلن نادي مونبيلييه الفرنسي اليوم السبت على موقعه الرسمي عن اختيار مهاجمه الدولي التونسي وهبي الخزري كافضل لاعب لشهر اوت.





ونجح وهبي الخزري منذ انضمامه الى مونبيلييه خلال الميركاتو الصيفي الحالي قادما من سانت ايتييان هدفين الاول امام باريس سان جرمان في الجولة الثانية والثاني امام ستاد بريست في الجولة الرابعة.ويحتل مونبيلييه المركز الخامس في البطولة الفرنسية لكرة القدم برصيد 9 نقاط قبل استضافته ليل الثامن ب7 نقاط غدا الاحد لحساب الجولة السادسة .