بطولة فرنسا - وهبي الخزري هداف في فوز كاسح لمونبيلييه على ستاد بريست 7-صفر

سجل المهاجم الدولي التونسي وهبي الخزري هدفا في الفوز العريض الذي حققه فريقه مونبيلييه على مضيفه ستاد بريست 7-صفر يوم الاحد لحساب الجولة الرابعة لبطولة فرنسا لكرة القدم.

وسجل وهبي الخزري الهدف الثالث لمونبيلييه عند الدقيقة 11 رافعا رصيده هذا الموسم الى هدفين مع مونبيلييه بعد ان هز سابقا شباك باريس سان جيرمان في الجولة الثانية عندما خسر فريقه 2-5.





ورفع مونبيلييه رصيده الى 6 نقاط وسط جدول الترتيب العام بينما توقف رصيد ستاد بريست عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر.







ورفع مونبيلييه رصيده الى 6 نقاط وسط جدول الترتيب العام بينما توقف رصيد ستاد بريست عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر.