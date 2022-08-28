اتيكاد 8 :اعلان تونس يدعو الى تحول هيكلي للنمو في افريقيا ودعم السلم العالمي في ظل ازمة كوفيد والصراع بين روسيا واوكرانيا

حدد اعلان تونس الصادر في ختام مؤتمر طوكيو الدولي من اجل التنمية في افريقيا " تيكاد8" ثلاثة اركان للتعاون قائمة على تحقيق التحول الهيكلي من أجل النمو المستدام في افريقيا وارساء مجتمع مرن ومستدام وتحقيق السلام والاستقرار في العالم الى جانب ضبط مواعيد مستقبلية لتطوير العلاقات اليابانية الافريقية.

وصدر الاعلان عن رؤساء الدول والحكومات والدول الاعضاء بالاتحاد الافريقي ووفود اليابان مع مملثي الجهات المشاركة في تنظيم مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في افريقيا وهي الامم المتحدة وبرنامج الامم المتحدة للتنمية والبنك الدولي ومفوضية الاتحاد الافريق اثر اجتماعهم في اطار "تيكاد 8 "بتونس يومي 27 و 28 اوت 2022 .



وشدد الاعلان على " التزم جميع الاطراف المشاركة في منصة "تيكاد" على مواصلة تعزيز تنمية القارة الافريقية من خلال الدعوة الى التعاون الدولي" علما وان دور "تيكاد" سيتطور مع سعي افريقيا لتحقيق تطلعاتها التنموية في غضون 2036 القائمة على مزيد استقطاب الاستثمار الخاص .واعتبر الاعلان ان وباء كوفيد 19 ادي الي ظهور اثار اقتصادية وسياسية وبيئية واجتماعية غير مسبوقة على المستوى العالمي كما سلط الضوء على ضرورة الاستثمار في التنمية البشرية وعلى اهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنمية افريقيا من خلال بناء مجتمعات مرنة.ويستند التحول الهيكلي من اجل النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية على تشجيع الاستثمار الخاص ودعم المبادرات الهادفة الى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعزير التعاون الدولي لاسترجاع الأموال المنهوبة واتخاذ التدابير لمنع هذه الممارسات غير القانونية ودعوة المجتمع الدولي الى الوفاء بالتزاماته تجاه افريقيا والمتعلقة بالنفاذ الى الطاقة الى جانب الحفاظ على نظام تجاري عادل.واكد الاعلان على اهمية التمويل التنموي السليم الذي يلتزم بالقواعد والمعايير الدولية الشفافة، خاصة بعد جائجة كوفيد 19 ، والحث على اعتماد سياسات اقراض عادلة ومنفتخة والتزام افريقيا بتعزيز التكامل الاقليمي لافريقيا وتعزيز بيئة دولية وتجارية مواتية.ويرتكز المجتمع المرن والمستدام على تكثيف الجهود في القطاعات الحيوية على غرار الصحة والتعليم والبيئة والالتزام بوفير التغطية الصحية الشاملة في البلدان الافريقية والتاكيد على اهمية الاستتثمار في راس المال البشري من خلال بناء القدرات في القطاعات الاستراتيجية الى جانب العمل على معالجة القضايا البيئية.واكد اعلان تونس ان تحقيق السلام، يتطلب ارساء الحكم الرشيد وسيادة القانون وذلك من خلال دعم جهود الحفاظ على الديمقراطية وتعزيز الجهود الاقليمية والدولية المتعلقة بالامن البحري وضرورة احترام الامن العالمي خاصة في ظل الاثر السلبي للصراع بين روسيا وأوكرانيا وأن اصلاح مجلس الامن الدولي يحتاج الى مقاربة شاملة وشفافة .واتفق المشاركون في قمة "تيكاد" على عقد مؤتمر طوكيو الدولي التاسع للتنمية في افريقيا "تيكاد 9" سنة 2025 باليابان في حين سيعقد اجتماع وزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في افريقيا سنة 2024 .