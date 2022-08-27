القصرين : رئيس جمعية الدفاع عن تفاح سبيبة يطالب المصالح الفلاحية المعنية بالتدخل لحل مشكل شح المياه وتشبيب الغابة الهرمة

طالب رئيس جمعية الدفاع عن تفاح سبيبة في ولاية القصرين عبد الوهاب زروقي، اليوم السبت في تصريح ل(وات)، المصالح الفلاحية المعنية، بضرورة التسريع في تنفيذ مشروع إعادة تهيئة المنطقة السقوية العمومية بمعتمدية سبيبة " الضفة اليمنى" و"الضفة اليسرى" و"الحاسي"، الممولة من طرف البنك الافريقي للتنمية بكلفة تناهز ال18 مليون دينار لحل مشكل شح المياه بالمنطقة مع التسريع في تنفيذ برنامج تشبيب غابة التفاح الهرمة والمقدرة ب 1675 هكتارا .





كما طالب بإحداث مركز للبحوث بسبيبة ووحدات تحويل لتثمين فواضل التفاح مع وحدات تبريد وتخزين عمومية، إضافة إلى توفير الأسمدة والأدوية الناجعة لحماية الصابة من الأمراض، الى جانب تمكين الفلاّحة من رخص لحفر آبار في أراضيهم لإنقاذ أشجارهم من الموت في ظل شح الأمطار.وأكد زروقي أن مجمل هذه الاشكاليات أدت الى تقلص صابة التفاح من سنة الى أخرى وجعلت عددا هاما من منتجي التفاح يغيرون وجهتهم الى غراسات المشمش والخوخ واللوز وهو ما من شأنه أن يساهم في ضرب العلامة المميزة لتفاح سبيبة وفق قولهوابرز أن المساعي متواصلة مع الأطراف ذات الصلة لايجاد الحلول المناسبة لهذه الاشكاليات وغيرها في سبيل المحافظة على هذا القطاع مع العمل على تطويره.وفي تصريحات متطابقة ل(وات) شدّد عدد من منتجي التفاح في سبيبة، التي تحتل المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج هذه الثمرة، على أهمية دعم الدولة لهم لتثمين هذا القطاع الواعد، مؤكدين أن أكبر مشكل منعتهم من تطوير انتاجهم هو شح المياه وتأخر الدولة في تهيئة المنطقة السقوية العمومية "الضفة اليمنى والضفة اليسرى والحاسي" مقابل عدم مدهم بالتراخيص الضرورية لحفر آبار عميقة بآراضيهم لتوفير الماء، مع مشكلة تأخر مشروع تشبيب غابة التفاح الهرمة وعدم نجاعة الأدوية وقدرتها على حماية المحاصيل من الأمراض .يذكر أن صابة التفاح في ولاية القصرين قدرت خلال الموسم الفلاحي الحالي ب50 ألف طن مسجلة بذلك تقلصا مقارنة بالموسم الفلاحي المنقضي الذي بلغت فيه الصابة 62 الف طن، وكذلك مقارنة بالموسم الفلاحي قبل المنقضي الذي سجل وفرة في الانتاج قدرت ب75 ألف طن.وتبلغ المساحة الجملية لغابة التفاح بالجهة 9400 هكتار، ثلاثة أرباع الاصول بها منتجة وجزء كبير منها تهرم.