بطولة افريقيا للامم لكرة اليد للاواسط: المنتخب التونسي يفوز على رواندا 43-26 و يتاهل الى نصف النهائي


Publié le Mercredi 24 Août 2022 - 20:32 قراءة: 0 د, 34 ث
      
تمكن المنتخب الوطني التونسي للاواسط لكرة اليد من ضمان تاهله الى الدور نصف النهائي لبطولة افريقيا للامم لهذه الفئة العمرية و التي تحتضنها رواندا اثر فوزه مساء اليوم الاربعاء على منتخب البلد المنظم بنتيجة 43-26 (21-14 الشوط الاول).


وكان المنتخب الوطني التونسي للاواسط لكرة اليد قد استهل مشواره في بطولة افريقيا اول امس الاثنين بتحقيق الانتصار على حساب نظيره الانغولي بنتيجة 25-22 في اطار الجولة الاولى من منافسات المجموعة الاولى.
ويختتم المنتخب التونسي منافسات الدور الاول (المجموعة الاولى) يوم غد الخميس بملاقاة المنتخب المغربي.
 

بقية برنامج الدور الاول للمنتخب التونسي
يوم 25 أوت 2022 س 16
  تونس - المغرب
الدور نصف النهائي: يوم 26 أوت 2022
الدور النهائي: يوم 27 أوت 2022

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