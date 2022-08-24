فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقعفور تباشر البحث في واقعة تدليس وإستيلاء موظف عمومي على أموال عمومية


Publié le Mercredi 24 Août 2022 - 20:30 قراءة: 1 د, 1 ث
      
باشرت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنطقة الحرس الوطني بقعفور أمس الثلاثاء البحث في واقعة تدليس واستيلاء موظف عمومي على أموال عمومية كانت بين يديه بمقتضى وظيفه منسوبة لرئيس مكتب البريد بمنطقة الأقصاب بمعتمدية قعفور من ولاية سليانة بمشاركة موظف يشغل خطة متفقد جهوي للبريد و شخص اخر تاجر، و ذلك إثر إعلام من المدير الجهوي للبريد بسليانة وفق ما ذكره المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي بإسم المحكمة الابتدائية بسليانة ،علي السالمي
وأضاف في تصريح مساء اليوم الإربعاء ل/وات/ أن الأبحاث بينت تضرر 3 حرفاء من مكتب البريد المذكور وذلك بالإستيلاء على المبالغ المالية المودعة بدفاتر إدخارهم والتي بلغت حوالي 75 ألف دينار، اختلسها رئيس المكتب قبل ان يعيد منها أمس الثلاثاء 38 ألف دينار فيما إستأثر بمعية شريكيه بالمبلغ المتبقى

وقال السالمي إنه وبتقدم الأبحاث أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسليانة بالاحتفاظ برئيس مكتب بريد الأقصاب والتاجر ، وفي المقابل تم إدراج المظنون فيه الذي يشغل خطة متفقد جهوي للبريد بالتفتيش لتحصنه بالفرار ولازالت الأبحاث جارية
وأشار إلى أن نفس الفرقة المذكورة لازالت بصدد البحث في 4 حالات إختلاس مشابهة جدت بمكتب بريد الأخوات التابعة لمعتمدية قعفور من قبل رئيس المكتب الذي مازال متحصنا بالفرار، حيث بلغ المبلغ المستولى عليه من دفاتر 4 حرفاء 143 ألف دينار ولازالت الأبحاث جارية
أمم

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