قابس: الشروع في إزالة مخفضات السرعة العشوائية


Publié le Mardi 23 Août 2022 - 17:19 قراءة: 0 د, 33 ث
      
انطلقت الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان بقابس، أمس الاثنين، في تنفيذ حملة ازالة مخفضات السرعة العشوائية والغير مطابقة للمواصفات الفنية وكانت البداية بازالة المخفض الموجود بالطريق المحلية رقم 934 بمعتمدية غنوش، وفق ما جاء بلاغ صادر عن ذات الإدارة.


وكانت اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بقابس قد اجتمعت، بحر الاسبوع الفارط، باشراف والي الجهة، مصباح كردمين، في مناسبتين وقرّرت ازالة كل مخفضات العشوائية، وتركيز مخفضات جديدة تستجيب للمواصفات الفنية المعتمدة في هذا المجال، على ان تعطى الأولوية في هذه الحملة للمخفضات الموجودة أمام المؤسسات التربوية.

ومعلوم أن مخفضات السرعة العشوائية كانت في مناسبات عديدة محلّ تذمّر كبير من قبل أصحاب وسائل النقل المختلفة، لما قد تتسببه من أضرار لهم ولوسائل نقلهم.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 251807



En continu...

Toutes les news...
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الثلاثاء 23 أوت 2022 | 25 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:35 19:02 16:05 12:29 05:43 04:10
Babnet
31°
 Babnet32° Babnet % 40 :الرطــوبة
تونــس Babnet25°
7.2 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-2532°-2331°-2434°-2433°-25
  • Avoirs en devises
    23552,8

  • (22 aout)
  • Jours d'importation
    115
  •              1 € = 3,20912 DT        1$ =3,20986 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 aout)   875,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   