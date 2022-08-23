قابس: الشروع في إزالة مخفضات السرعة العشوائية

انطلقت الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان بقابس، أمس الاثنين، في تنفيذ حملة ازالة مخفضات السرعة العشوائية والغير مطابقة للمواصفات الفنية وكانت البداية بازالة المخفض الموجود بالطريق المحلية رقم 934 بمعتمدية غنوش، وفق ما جاء بلاغ صادر عن ذات الإدارة.







وكانت اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بقابس قد اجتمعت، بحر الاسبوع الفارط، باشراف والي الجهة، مصباح كردمين، في مناسبتين وقرّرت ازالة كل مخفضات العشوائية، وتركيز مخفضات جديدة تستجيب للمواصفات الفنية المعتمدة في هذا المجال، على ان تعطى الأولوية في هذه الحملة للمخفضات الموجودة أمام المؤسسات التربوية.



ومعلوم أن مخفضات السرعة العشوائية كانت في مناسبات عديدة محلّ تذمّر كبير من قبل أصحاب وسائل النقل المختلفة، لما قد تتسببه من أضرار لهم ولوسائل نقلهم.



