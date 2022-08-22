بطولة افريقيا للامم للاواسط: المنتخب التونسي يفوز على انغولا 25-22


Publié le Lundi 22 Août 2022 - 16:33 قراءة: 0 د, 28 ث
      
استهل المنتخب الوطني التونسي للاواسط لكرة اليد مشواره في بطولة افريقيا للعبة التي تحتضنها رواندا بتحقيق الانتصار على حساب نظيره الانغولي بنتيجة 25-22 (12-9 الشوط الاول) في اطار الجولة الاولى من منافسات المجموعة الاولى.
يذكر ان المنتخب التونسي للاواسط سيواجه يوم الاربعاء القادم نظيره الراواندي على ان يختتم منافسات الدور الاول (المجموعة الاولى) يوم الخميس بملاقاة المنتخب المغربي.


بقية برنامج الدور الاول للمنتخب التونسي
يوم 24 أوت 2022 س 18

تونس - رواندا
يوم 25 أوت 2022 س 16
تونس - المغرب
الدور نصف النهائي: يوم 26 أوت 2022
الدور النهائي: يوم 27 أوت 2022

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