بنزرت: اللجنة الجهوية واللجان المحلية لتنظيم النجدة في حالة انعقاد دائم استعدادا لموسم الامطار(الوالي)

أعلن والي بنزرت رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة، سمير عبد اللاوي، اليوم الخميس، أنّ اللجنة الجهوية وجميع اللجان المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بمختلف المعتمديات الـ14 بالجهة في حالة انعقاد دائم انطلاقا من اليوم، بما من شانه التوقي من جميع المخاطر المحتملة لموسم الأمطار.وأكد الوالي بمناسبة انعقاد الاجتماع الدوري للجنة الجهوية لتنظيم النجدة بمقر ولاية بنزرت بحضور جميع اعضاء اللجنة من المصالح الرسمية الادارية والبلدية والفنية والامنية، على اهمية مواصلة اعمال تفعيل اللجنة الجهوية واللجان المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة استعدادا لموسم الامطار .ودعا كل الاطراف ذات الصلة الى مواصلة احكام التنسيق في ما بينها بخصوص التدخلات الوقائية في جميع النقاط الزرقاء المعلومة، من اجل ضمان نجاعة العمل الميداني وتامين حماية الارواح والممتلكات العامة والخاصة ،على غرار ما تم انجازه بنجاح الموسم الفارط.وشدد والي بنزرت على اهمية تكثيف الحملات الرقابية للتصدي لكل اشكال الاعتداءات على الشبكات والمنظومات المائية والالقاء العشوائي لفواضل الاتربة والبناء وغيرها في مجاري الاودية او على نقاط تصريف مياه الامطار، وتخصيص حصص استمرار بمقرات الولاية والمعتمديات والبلديات لضمان نجاعة وسرعة التدخل،علاوة على تنفيذ حملات معاينة للمناطق والنقاط الواجب التدخل الوقائي بها، وتوفير التجهيزات الوقائية للاعوان والفرق الفنية المكلفة بالتدخلات الميدانية عند تهاطل الغيث النافع.يشار إلى انه تم بالمناسبة تشخيص الوضع بدقّة على صعيد المنظومة المائية بجميع مناطق ولاية بنزرت، وطرق المعالجة الفورية والناجعة بمناسبة الموس، علاوة على ابرز الاستعدادات اللوجستية والبشرية المنجزة والمبرمجة من قبل المصالح الفنية والادارية في ذات الاطار.