قبلي: تنظيم حملة لمداواة عنكبوتة الغبار بالمقاسم الفلاحية المهملة بواحات رجيم معتوق


Publié le Mercredi 17 Août 2022 - 15:08قراءة: 1 د, 9 ث
      
نظمت خلية الارشاد الفلاحي بمعتمدية رجيم معتوق الحدودية بالتعاون مع بلدية المكان، صباح اليوم الاربعاء، حملة مداواة لعنكبوتة الغبار بعدد من المقاسم الفلاحية التي سجلت بها بعض الاصابات جراء العطش والاهمال


واوضح رئيس خلية الارشاد الفلاحي برجيم معتوق الهادي مبارك ل"وات" ان هذه الحملة تندرج في اطار الحملة الوطنية لمقاومة عنكبوتة الغبار التي تنفذها المصالح الفلاحية بمختلف واحات الولاية، وهي ترمي بالاساس الى منع انتشار الافة بواحات رجيم معتوق عبر مداواة بعض المقاسم المهملة من قبل اصحابها والتي تعاني العطش نظرا لعدم ريها، ما ادى الى ظهور بعض الاصابات بعدد من رؤوس النخيل بهذه المقاسم

وبين مبارك ان التوجه لمداواة هذه المقاسم المهملة يرمي للمحافظة على جودة الصابة خاصة وان غالبية فلاحي المنطقة قد حرصوا على القيام بعملية المداواة الوقائية ضد عنكبوتة الغبار في ابانها مع التصدي الحيني لبعض الاصابات، وهو ما مكن من الحد من انتشار هذه الافة باغلب الوحات


واشار الى ان عملية المداواة باتت من العمليات التي اعتاد عليها فلاحو المنطقة منذ سنوات، وهو ما مكن من انحسار كبير في مستوى الاصابة الذي بات يسجل من سنة الى اخرى بالمنطقة
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واكد ذات المصدر ان كافة المؤشرات تدل، الى حد الان، على الجودة الممتازة لصابة هذا الموسم، داعيا الفلاحين الى عدم التهاون في مواصلة مراقبة العراجين في هذه الفترة الحساسة بالذات وخاصة في ظل الارتفاع المسجل في درجات الحرارة مع الاستعداد للشروع في القيام بعملية حماية العراجين باغشية الناموسية والبلاستيك لحمايتها من دودة التمر ومن التقلبات المناخية

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