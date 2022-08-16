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على إيقاع الفن الطربي والأغاني الرومنسية، قضى جمهور مهرجان صفاقس الدولي، مساء الإثنين، أحلى الأوقات وأمتعها، وذلك ضمن حفل فني أحياه الفنانان اللبنانيان "وائل جسار" و"أدهم مروان"، مع فرقة موسيقية بقيادة المايسترو محمد لسود.".انطلاقة العرض كانت مع الفنان "أدهم مروان"، حيث استمتع الجمهور الحاضر بأعداد محترمة، بصوته الجبلي وبروائعه الغنائية القديمة منها والجديدة "جمالك مصيبة" التي تم تصويرها في تونس من ألحان الفنان التونسي "غازي العيادي"، والله يعوض علينا" كلمات وألحان غازي العيادي أيضا، و"سألوني مين إلي بحب"، كما تغنى برائعة "ع العين مولايتين" للفنانة سميرة توفيق.كما تسلطن الفنان "أدهم مروان" وأطرب الجمهور بمختارات من الأغاني التونسية مثل "ولا مرة " للفنانة أمينة فاخت و"ها الكمون منين " للفنان الراحل قاسم الكافي وأغان مستوحاة من التراث الموسيقي التونسي منها "على الجبين عصابة" فضلا عن الحضرة الصفاقسية ونوبة "سيدي منصور "، فتفاعل الجمهور معه بالغناء والرقص على مدارج المسرح الصيفي سيدي منصور بصفاقس.وفي النصف الثاني من السهرة، حلق الفنان اللبناني "وائل جسار" بجمهور مهرجان صفاقس الدولي، بعد غياب عنه دام حوالي 20 سنة، في سماء الطربيات والرومنسيات، حيث انتشى الجمهور الحاضر بصوته الطربي وما جادت به مسيرته الفنية من روائع ومقطوعات موسيقية من قبيل "غريبة الناس" و"توحشيني" و"جرح الماضى" و"ولا في الأحلام" و"مشيت خلاص". كما قدم مختارات من الأغاني الخالدة لكبار الفنانين حيث غنى للفنانة الكبيرة "فيروز" "نسم علينا الهوى" والفنانة "وردة الجزائرية" "آل إيه بيسألوني" وللعندليب الأسمر غنى رائعة "زي الهوى".وأضفى وائل جسار أجواء حماسية على الجمهور الحاضر، بآدائه لمجموعة من الأغاني الرومنسية منها "بدي شوفك " و"يا طير يا مسافر لقمرنا " و"خليلي ذكرى".ورغم أنه لم يقدم في عرضه الجديد من أغانيه، غير أن الجمهور تفاعل مع المختارات الطربية والرومنسية التي أطربه بها تفاعلا لافتا حيث لم يكتفوا بمشاركته الغناء والرقص بل تزاحم المعجبون والمعجبات به لالتقاط صور بهواتفهم الذكية لتخليد اللحظة.وجدير بالتذكير أن وائل جسار كان قد أحيى في سهرة الاحد، بمدينة الحمامات، حفلاً فنيا ضمن الدورة 56 لمهرجان الحمامات الدولي، وذلك أمام شبابيك مغلقة بعد نفاد تذاكر العرض منذ أسبوع، ولم يسعد الجمهور الذي حضر بكثافة حيث كان برنامجه الغنائي مقتضبا مما جعل الجمهور يرفض مغادرة المسرح واضطر الفنان إلى العودة مجددا لإضافة بعض الأغاني لإرضاء الحاضرين. وسيقدم وائل جسار وأدهم مروان مساء اليوم سهرة فنية ضمن مهرجان بنزرت الدولي في دورته التاسعة والثلاثين.