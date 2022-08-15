توقع ارتفاع ملحوظ للحرارة يوم الاربعاء... وتصل الى °48 درجة بالجنوب مع ظهور الشهيلي


Publié le Lundi 15 Août 2022 - 12:53قراءة: 0 د, 38 ث
      
توقع المعهد الوطني للرصد الجوي، ارتفاعا ملحوظا للحرارة، الاربعاء 17 أوت 2022، ضمن موجة حر تشهدها البلاد منذ مطلع الاسبوع الجاري، علما وان المناطق الداخلية تشهد الاثنين ارتفاعا في درجات الحرارة بين 04 و8 درجات مقارنة بالمعدلات العادية.


واشار المعهد في بلاغ اصدره الاثنين ، ان الحرارة المتوقعة ليوم الاربعاء المقبل ستتراوح بين 41 و 46 درجة وتصل محليا الى 48 درجة بالجنوب مع ظهور الشهيلي.

وتشير البيانات إلى تسجيل العاصمة، الإربعاء القادم، 44 درجة مقابل 39 وغدا، الثلاثاء، وجندوبة 46 درجة مقابل 42 درجة مرتقبة غدا الثلاثاء.


يشار الى ان درجات الحرارة تتواصل مرتفعة اليوم الاثنين بالمناطق الداخلية مع ظهور الشهيلي لتتجاوز المعدلات العادية بفارق 4 و8 درجات وتكون القصوى بين 42 و47 درجة باستثناء المناطق الساحلية والوسط حيث تكون بين 36 و41 درجة.

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